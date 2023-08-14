Шойгу показали новые средства поражения для Су-57

Министр обороны Сергей Шойгу посетил экспозицию форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка. Ему показали новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57, которые «могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», сообщил представитель предприятия-разработчика. Какие-либо подробности он не привел.

Во время осмотра экспозиции господину Шойгу также доложили об эффективном применении истребителя во время военной операции на Украине. «В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность — малая заметность»,— заверил министра летчик (цитата по ТАСС).

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, создан ОКБ имени П. О. Сухого на замену тяжелого истребителя Су-27. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой. В декабре 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель. В декабре 2022 года состоялся первый полет модернизированного Су-57.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер