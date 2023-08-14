Глава Крыма Аксенов потребовал ужесточить наказание за съемку работы военных

Крымские власти просят на законодательном уровне ужесточить наказание за съемку и публикацию фото и видео работы ПВО, местоположения стратегических объектов и результатов терактов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага вне зависимости от их мотивов.

Он призвал всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят Вооруженным силам РФ и помогают противнику в военных действиях и в проведении терактов на российских территориях, а также в информационной войне.

Ранее власти региона призывали жителей и гостей Крыма не пользоваться мобильными телефонами на Крымском мосту и не снимать обстановку на нем, а также писать доносы на сограждан, снимающих последствия украинских атак на военную и гражданскую инфраструктуру.

По данным «Ъ», правоохранительные органы установили личность двух человек, которые фиксировали и потом публиковали последствия атак ВСУ в Октябрьском.

Александр Дремлюгин, Симферополь