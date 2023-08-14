Мятежники Нигера согласились на переговоры с ЭКОВАС

Правительство мятежников Нигера согласилось начать переговоры с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил Al Jazeera. Организация ранее пригрозила Нигеру военной интервенции из-за свержения демократически избранного президента.

«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС»,— заявил Али Махаман Ламин Зейн, назначенный мятежниками премьером (цитата по ТАСС).

Незадолго до этого мятежники заявили, что намерены предъявить президенту Мохамеду Базуму обвинение в государственной измене. ЭКОВАС требуют его освобождения и возвращения ему власти.

Военный переворот в Нигере произошел в ночь на 27 июля. ЭКОВАС готовит военную интервенцию. Мятежники утверждают, что в случае вторжения убьют Мохамеда Базума. Мали и Буркина-Фасо, где в прошлые годы также произошли перевороты, будут считать интервенцию в Нигер объявлением им войны.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Леонид Уварчев