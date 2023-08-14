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Коммерсантъ FM
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Советский истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в США

Истребитель МиГ-23 советского производства разбился на авиашоу в американском штате Мичиган. Пилот и второй член экипажа катапультировались.

Крушение произошло примерно в 16:00 по местному времени (23:00 по московскому). Истребитель упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл около Детройта. Было повреждено несколько автомобилей, говорится в сообщении на сайте международного аэропорта Детройта.

МиГ-23 — многоцелевой истребитель с изменяемой геометрией крыла. Был принят на вооружение в 1969 году, серийное производство было прекращено в 1985 году. Самолеты экспортировались в Афганистан, Алжир, Анголу, Болгарию, Кубу, Чехословакию, Германию, Египет, Ливию, Венгрию, Ирак, Индию, КНДР, Эфиопию, Южный Йемен, Польшу, Сирию и Вьетнам.

Пилот и второй член экипажа были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Они не получили серьезных травм. Больше никто не пострадал.

Федеральное авиационное управление США проводит расследование. О возможных причинах крушения пока не сообщалось.

Леонид Уварчев

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