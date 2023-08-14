Как юристы оценивают расширение мониторинга

Партнер департамента налогов и права ДРТ Юлия Орлова оценивает предложение Минфина положительно, по ее словам, «есть целый ряд участников рынка из разных отраслей, которые хотели бы стать участниками режима налогового мониторинга, но при этом не удовлетворяют текущим критериям». Партнер Kept Иларион Леметюйнен также обращает внимание, что для вступления в налоговый мониторинг требуется выполнение сразу трех критериев — по доходам, активам и налогам: «Если бы было обязательным выполнение только двух из трех критериев, то еще больше компаний могли бы им воспользоваться».

Юристы сходятся в том, что участие в мониторинге бизнесу интересно — по словам Юлии Орловой, это имеет положительное влияние на EBITDA. Как добавляет налоговый партнер «Технологий доверия» Екатерина Рябова, механизм способствует «совершенствованию системы внутреннего контроля компании и стимулирует повышение уровня автоматизации ее учетных процессов». Иларион Леметюйнен также отмечает снижение издержек за счет сокращения бумажного документооборота и времени отвлечения сотрудников на контрольные мероприятия, а заодно и репутационные плюсы — «публичное признание организации как ответственного налогоплательщика, ведущего прозрачный бизнес».

Евгения Крючкова