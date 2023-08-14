7,7 процента составило в июле снижение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Банк России. Снижение реального курса, таким образом, продолжилось — в июне оно составило 3%. В мае, напротив, фиксировалось повышение показателя — на 3,4%. По данным ЦБ, реальный курс национальной валюты к доллару в прошедшем месяце в сравнении с июнем снизился на 7,8%, к евро — на 9,3%. Средний же номинальный курс рубля в июле был равен 90,42 руб./$ и 99,85 руб./€. За семь месяцев 2023 года средний номинальный курс национальной валюты составил соответственно 78,55 руб./$ и 85,23 руб./€.

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