Число пострадавших при теракте в мечети Шираза выросло до восьми человек

Во время террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз один человек погиб, восемь получили ранения. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли. Ранее было известно о четырех погибших и пяти раненых.

«В этом инциденте один человек погиб, еще восемь получили ранения, все они доставлены в медицинские центры и проходят лечение»,— приводит слова замгубернатора агентство IRNA.

По данным Tasnim, нападавших было двое, одного из них застрелили полицейские, а второго схватили спустя два часа после нападения. По данным BBC, ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ).

Это второй случай теракта в мечети Шахчерах. Прошлый был совершен осенью 2022 года. Тогда погибли 13 человек, более 20 получили ранения.

Анастасия Ларина