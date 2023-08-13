FT: инвесторы Credit Suisse обжалуют в суде сделку с UBS

Группа индивидуальных инвесторов швейцарского банка Credit Suisse собирается подать иск в Коммерческий суд Цюриха — их не устраивают условия поглощения Credit Suisse другим швейцарским банком, UBS. Иск от их имени в понедельник собирается подать Швейцарская ассоциация по защите инвесторов (SASV). Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на заявление генерального секретаря SASV Арика Решке.

В марте UBS объявил об экстренной покупке Credit Suisse за $2 млрд. Слияние было подготовлено швейцарскими властями в специальном режиме, позволившем обойти обычную процедуру консультаций с акционерами по этому поводу, а также их голосование по сделке. Инвесторов, которые подают в суд, в первую очередь не устраивает сумма, которую UBS заплатил за Credit Suisse,— они отмечают, что она вдвое ниже капитализации банка на основе цены акций за день до сделки.

Коллективный иск будет представлять более 500 акционеров Credit Suisse, в том числе многих бывших сотрудников банка. «Некоторые из наших истцов работали в Credit Suisse по 30 лет и получали часть выплат в акциях»,— отметил господин Решке, добавив, что 15 лет назад акции стоили более CHF80, а по условиям слияния — около CHF0,76. Ожидается, что суд примет решение по делу до конца года. По мнению господина Решке, для UBS может быть выгодно урегулировать дело в досудебном порядке — в таком случае ему придется платить только истцам. Если же суд примет решение в пользу истцов, от UBS могут потребовать выплат всем акционерам, что обойдется в миллиарды долларов.

Яна Рождественская