Инвесторы набивают портфель

Структуры владельца сети «Стокманн» и маркетплейса Lamoda в России Якова Панченко продолжают избавляться от непрофильных активов. В частности, теперь бизнесмен продал логопарк на 35 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы инвесткомпании «Элма групп», консолидирующей в последнее время в своем портфеле складские площади. Такие объекты внутри МКАД особенно привлекательны для инвесторов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яков Панченко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Яков Панченко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Элма групп» выкупила складской комплекс «Шоссейная» площадью 35 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы, рассказал “Ъ” гендиректор компании Игорь Соловьев и подтвердили в Nikoliers, выступающей консультантом сделки. Источник “Ъ” на рынке уточнил, что продавец объекта — структуры владельца сети «Стокманн» и маркетплейса Lamoda в России Якова Панченко. Это подтверждается данными из СПАРК, где гендиректором НАО «Интерсфера», на балансе которого находится логопарк, значится Марина Волынец — управляющая рядом активов семьи господина Панченко. Представитель бизнесмена на запрос “Ъ” не ответил.

У Якова Панченко были и активы на рынке недвижимости, от которых бизнесмен избавлялся. Так, в 2021 году он продал девелоперу Vos’hod усадьбу купца Ивана Масягина, построенную в 1818 году, и площадку под ней на 0,3 га в Старомонетном переулке в центре Москвы.

«Элма групп» специализируется на инвестициях и управлении объектами недвижимости в различных городах России, сказано на ее сайте. Общий портфель компании, по собственным данным, 900 тыс. кв. м. Среди ее активов — бизнес-парк ГПЗ на 165 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону, технопарк «Элма» на 60 тыс. кв. м в Зеленограде, бизнес-парк «Метако» на 37,4 тыс. кв. м в Домодедово. Учредителем компании, по данным газеты «Ведомости», является концерн «Прамо», который занимается продажей запасных частей для автомобилей.

Игорь Соловьев говорит, что долгосрочная стратегия развития компании предусматривает дальнейшее увеличение портфеля коммерческой недвижимости. По его словам, только за прошедший год «Элма групп» приобрела около 400 тыс. кв. м недвижимости.

Логопарк «Шоссейная» мог достаться «Элма групп» за 1,5 млрд руб., считает директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков. Партнер NF Group Станислав Бибик оценивает сделку в 1,5–2 млрд руб. Партнер CMWP Константин Лебедев еще выше — в 3,15–3,5 млрд руб.

Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев рассказал, что комплекс «Шоссейная» предлагался к покупке уже давно. Структуры Якова Панченко решили продать актив, так как у бизнесмена есть более интересные проекты в сфере ритейла, включая Lamoda и «Стокманн», полагает господин Кротенков.

Складские комплексы сейчас востребованы среди инвесторов, отмечает директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Спрос на такие площади со стороны арендаторов в первом полугодии вырос втрое год к году, отмечает Константин Лебедев. Доля свободных площадей в этом сегменте не превышает 1%, добавляет Игорь Кротенков.

Существующее предложение не покрывает имеющийся спрос, более чем половина площадей в строящихся логопарках столицы уже подписана предварительными договорами аренды, продолжает эксперт. На этом фоне ставки аренды заметно выросли, до 10–13 тыс. руб. за1 кв. м, подсчитали в NF Group. Для сравнения: как уточнили в CMWP, в Подмосковье логопарк обойдется арендатору в 6,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Дарья Андрианова