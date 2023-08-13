Профессиям обрисовали будущее

Нейропилот и медиаполицейский стали самыми перспективными профессиями будущего. Рейтинг реальных и пока не существующих специальностей составил искусственный интеллект. Исследование приводит HeadHunter. В число профессий, которые будут наиболее востребованы попали, к примеру, специалист по кибербезопасности и рециклинг-технолог. В 80% сервис оценил вероятность появления спроса на биомиметиков — тех, кто разрабатывает технологии, заимствуя алгоритмы живой природы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вероятно, рынок для таких специалистов появится уже в ближайшие годы, заметила гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Если раньше IT-специалистов в принципе не хватало, то сейчас специалист по кибернетике, кибербезопасности — это, наверное, самая востребованная из профессий. В основном в них заинтересованы, конечно, крупные гокорпорации, военно-промышленные комплексы.

Работодатели готовы покупать чуть ли не за любые деньги таких специалистов, им предлагают зарплату от 200 тыс. руб. и выше, и это с опытом работы минимум от двух лет.

Если мы говорим про другие рынки, есть такая новая специальность, как цифровой лингвист, то есть те, кто умеет работать с ChatGPT и новыми технологиями переписки и общения с другими контрагентами.

Что касается нейропилотов, то пока на данный момент мы не видим таких вакансий у работодателя. Это точно профессия будущего, но, думаю, что в 2024 году она появится. В России очень активно развивается эта отрасль, и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что уже в 2025 году будут воздушные такси.

Конечно, мы столкнемся с нехваткой этих специалистов, когда их потребуется сразу много, и рынок будет не готов. Но здесь в чем плюс — можно из других отраслей переключаться на эти сферы, то есть это все-таки смежные профессии».

В 2019 году в рейтинг самых высокооплачиваемых профессий следующего десятилетия также попали генетические консультанты и специалисты по статистике. Список составлял американский сервис FlexJobs. Исследование опиралось на рынок труда в западных странах.

А какие особенности есть в России? И какие специальности будут популярны здесь в ближайшем будущем? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с руководителем проекта «Атлас новых профессий» Дмитрием Судаковым:

«Все, что связано с "цифрой", в России будет развиваться примерно в том же направлении, но в разы медленнее, чем в развитых странах. Экологию из повестки практически убрали, и другие сферы тоже не совсем нашей становятся историей.

Начнут пользоваться спросом специалисты, которые умеют реанимировать старые технологии, потому что новых страна получать будет все меньше, а значит, нужны будут такие Левши, которые смогут собирать из подручных материалов что-то работающее.

Между тем в XXI веке вообще решительно непонятно, что такое профессия. Слишком много всего. Профессия — это вроде штука, которую надо регулировать, иметь соответствующие стандарты, образовательные программы и так далее. И непонятно, с какого момента она должна быть отдельной единицей как бюрократическая сущность. У нас же уже появляются директора по счастью и много-много-много всего.

Мы, в свою очередь, про ту же самую цифровую лингвистику говорили с 2014 года. Понятно, что это супервостребованная история, как и медиаполицейские. Это все уже сегодня существует.

Мы видим массу административных и уголовных дел различной строгости за публикации в соцсетях.

Если говорить про рециклинг-технолога, то это не новая профессия, и она точно совершенно будет набирать популярность. Ведь все больше появляется сложного мусора, например, одна из гигантских проблем, которая до сих пор толком не решена, — переработка самолетов.

Что касается нейропилота, который управляет беспилотными летательными аппаратами, то это все, конечно же, абсолютная ерунда. Дроны будут становиться все более автономными, и управлять ими будут программисты, а не люди, которые будут силой мысли их двигать.

Биомиметик — это человек, который переносит инсайты, подсмотренные в природе, на какие-то бытовые и технические решения. Яркий пример — это Velcro, липучка, которая была подсмотрена у репейника. Но сейчас скорее ученые такой занимаются деятельностью».

Вместе с тем уровень безработицы в России с начала года обновляет исторические минимумы. По данным Росстата, по итогам мая она составила 3,2%. При этом эксперты объясняют динамику в том числе тем, что спрос на рабочую силу в стране опережает ее предложение.

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Елизавета Скобцова