Компанией-оператором краевой системы оплаты проезда будет руководить экс-глава Лысьвы

ООО «ТройкаПермь», которое является оператором краевой системы оплаты проезда, сменило руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 августа генеральным директором общества официально значится бывший глава Лысьвенского округа Виталий Шувалов. На этой должности он сменил уроженца Москвы Дмитрия Душина, возглавлявшего компанию с октября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК), которое выступает одним из соучредителей ООО «ТройкаПермь», пояснили, что Дмитрий Душин завершил работу в компании в связи с окончанием срока действия трудового договора.

ООО «ТройкаПермь» было зарегистрировано в Перми в конце декабря 2021 года. Учредителями компании в равных долях стали ПАИЖК и ООО «СберТройка». В мае 2022 года «ТройкаПермь» была выбрана единым оператором автоматизированной информационной системы учета и контроля оплаты проезда в Пермском крае.

Виталий Шувалов возглавлял Лысьвенский округ с 2012-го по 2017 год. До этого служил в органах внутренних дел, органах налоговой полиции, затем в разные годы возглавлял ООО «Хлебокомбинат “Лысьвенский”», «Пивоварня “Норд”» и другие предприятия. В 2017 году господин Шувалов был осужден на три года лишения за превышение должностных полномочий за то, что в 2014-м подписал разрешения на ввод в эксплуатацию двух жилых домов, которые были построены с многочисленными нарушениями. В апреле 2019 года был условно-досрочно освобожден и вернулся в Лысьву.