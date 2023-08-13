Американские базы в Сирии подверглись ракетным обстрелам

Военные объекты США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке на востоке Сирии подверглись обстрелам отрядами ополченцев арабских племен, сообщило иранское информагентство Fars News Agency. Пять ракет, как утверждается, поразили цели в районе газового поля Конико, четыре упали на базе у нефтяного месторождения Эль-Омар, еще одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

Как пишет агентство, со стороны Конико в небе поднимается густой клуб дыма. Слышны сигналы скорой помощи. Над местностью летает вертолет. О материальном ущербе и пострадавших не сообщалось.

В Сирии находятся девять американских военных баз на северо-востоке страны. Дамаск считает военное присутствие США незаконной оккупацией. Власти Сирии обвиняют американских военных в грабеже природных ресурсов.