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Коммерсантъ FM
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обновлено 23:07

Пожар на сухогрузе в Архангельске ликвидирован

Пожар, вспыхнувший у причала в Архангельске на грузовом судне «Терский берег», ликвидирован. Ему был присвоен повышенный ранг №2, площадь пожара составила 300 кв. м.

Пожар возник в трюме на нижней палубе. Экипаж судна эвакуировался самостоятельно, опасных грузов на нем не было. Информация о пожаре поступила в 14:30 по местному времени (совпадает с московским). О его локализации региональное МЧС сообщило в 21:53, о ликвидации — в 22:27.

Согласно данным из открытых источников, по адресу, где произошел инцидент,— Маймаксанское шоссе, 49/1,— находится Архангельский траловый флот, имеющий погрузочный причал.

Мария Федотова

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