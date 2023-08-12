Главные новости за 7 — 11 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Новоузенске сгорел памятник «Мельница Червова». Восстановительные работы на объекте стартовали месяц назад. Новый владелец планировал отреставрировать мельницу и создать там культурный центр. Градозащитники отмечают, что, как правило, поджигателей в регионе не находят или отпускают, а ответственность за ЧП могут возложить на нового собственника.

Спикер Саратовской облдумы обратился в прокуратуру из-за переноса на год строительства дорог. Возведение дорог на ул. Левина и Сдобнова в мкр. Авиатор перенесли с 2024-го на 25-й.

Саратов получил 317,4 млн руб. на достройку «Протон-Арены». Объект называют «последним спортивным долгостроем Саратова». На протяжении 10 лет он был заброшен.

Агентство по страхованию вкладов не убедило саратовский суд в договорном характере выданных НВК-банком кредитов. Инстанция сочла несостоятельными доводы АСВ о «техническом» характере кредитов, которые финансовая организация накануне банкротства выдавала компаниям Владислава Бурова.

Пляж в саратовском Затоне планируют открыть в 2024 году.

В Саратове продают здание обслуживающего летательные аппараты завода.

В Саратове представлен окончательный вариант застройки территории старого аэропорта. В новой редакции число потенциальных жильцов сократилось примерно на две тысячи человек. Меньше стало и мест в детских садах и школах.

Решение об изъятии из частной собственности саратовского кардиодиспансера оспорили во второй раз. Год назад прокуратура Саратовской области выявила нарушения при приватизации построек, на протяжении 13 лет сдаваемых в аренду госмедучреждениям. Фирмы-собственники оказались аффилированными с экс-мэром Олегом Грищенко.

Пляж в саратовском Затоне планируют открыть в 2024 году.

В Саратове продают здание обслуживающего летательные аппараты завода.

В Саратове представлен окончательный вариант застройки территории старого аэропорта. В новой редакции число потенциальных жильцов сократилось примерно на две тысячи человек. Меньше стало и мест в детских садах и школах.

Решение об изъятии из частной собственности саратовского кардиодиспансера оспорили во второй раз. Год назад прокуратура Саратовской области выявила нарушения при приватизации построек, на протяжении 13 лет сдаваемых в аренду госмедучреждениям. Фирмы-собственники оказались аффилированными с экс-мэром Олегом Грищенко.

Астраханец возглавил министерство в Херсонской области.

Первый кассационный суд общей юрисдикции на третий раз согласился с решениями нижестоящих инстанций по делу экс-главы саратовского МЧС брата сенатора Валерия Радаева Игоря Качева. Генерал-майору вменяли превышение должностных полномочий. Ущерб федеральному МЧС оценили в 6,2 млн руб.

В отставки и назначения волгоградского футбольного клуба вмешиваются личные отношения. ФК «Ротор» вновь сотрясают кадровые скандалы. После неудачного старта сезона — команда с крупнейшим бюджетом в своем дивизионе опустилась на 10 место — руководство приняло решение расстаться с главным тренером коллектива Алексеем Стукаловым, который проработал с командой год.

Доходы бюджета Саратовской области растут быстрее расходов.

Саратовские депутаты попросили губернатора поднять зарплаты врачам. Парламентарии полагают, что, несмотря на заявления минздрава о росте сумм ежемесячных вознаграждений медиков, продолжается отток кадров в частные клиники и другие регионы.

В Саратове собираются вводить платные парковки. Нововведение анонсировали депутаты областной думы. Они же заверили в том, что ныне бесплатные парковки таковыми не станут. В рамках первого этапа на месте аварийных домов должны появиться восемь перехватывающих парковок на 200 мест — они будут платными. На третьем этапе таковыми станут и бесплатные места в центре города.

Пензенский следственный комитет подписал соглашение о защите прав предпринимателей.

Мэрия Саратова ищет инженеров для очистных сооружений в Глебучевом овраге. Заявки принимают до 18 августа.

Саратовские власти готовы судиться из-за задержки ремонта театра оперы и балета. По словам губернатора, «подрядчик не выполняет все возложенные на него контрактом обязательства, в том числе по срокам работ и поставки оборудования».

Дарья Васенина

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