«Ротор» закрутился среди бывших

Государственный ФК «Ротор» вновь сотрясают кадровые скандалы. После неудачного старта сезона — команда с крупнейшим бюджетом в своем дивизионе опустилась на 10 место — руководство приняло решение расстаться с главным тренером коллектива Алексеем Стукаловым, который проработал с командой год. Футболисты, большую часть из которых в «Ротор» привел господин Стукалов, пытались заступиться за рулевого, выступив с публичным обращением. Обстоятельства демарша игроков указывают на то, что за этой попыткой могут стоять бывшие функционеры клуба, продолжающие оказывать влияние на распределение ролей в щедро финансируемом проекте. По сведениям „Ъ“, областной спорткомитет среди претендентов на пост главного тренера выбирает из нескольких человек, которые ранее уже были у руля волгоградской команды. Один из них — бывший чиновник.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ АНО СК «Ротор» и Алексей Стукалов прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новым главным тренером ФК «Ротор», выступающим в этом году в дивизионе «А» Второй лиги, станет один из бывших наставников команды — сообщил „Ъ“ информированный источник, близкий к руководству регио­нальной власти.

С мая 2020 года клуб имеет статус автономной некоммерческой организации (АНО), в которую был преобразован из государственного автономного учреждения (ГАУ), сохранив единственного учредителя в лице комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.

Власти рассматривают три кандидатуры. Игорь Менщиков, возглавлявший «Ротор» в 2019-м, а после увольнения возглавивший ФК «Тюмень», по словам информированного собеседника, «вариант маловероятный», в отличие от главного тренера таганрогского «Форте» Павла Могилевского, с которым они некоторое время работали в Волгограде в тандеме (лицензия господина Могилевского на тот момент не давала возможности работать главным тренером в команде ФНЛ, где выступал «Ротор» в сезоне-2019-20).

Еще один вариант, как пояснил источник, это Сергей Попков, возглавляющий казахстанский «Окжетпес». Господин Попков тоже имел ранее прямое отношение к «Ротору» — был и тренером, и начальником команды, а с апреля 2012-го по май 2014 года работал министром спорта Волгоградской области (сейчас облкомспорт). Именно в этот период время ГАУ «ФК «Ротор» накопил около 150 млн рублей долгов, из-за чего в 2015 году свалился в любительский статус, а затем и вовсе прекратил существование (не первый раз в своей истории) как юрлицо. Впоследствии облспорткомитет создал новое ГАУ, но уже «СК «Ротор» (спортивный, а не футбольный клуб).

Связаться ни с кем из потенциальных тренеров не удалось.

В областном спорткомитете пояснили, что к ближайшим матчам команду точно готовит (в статусе и. о.) Владимир Файзулин, назначенный 8 августа, а «в случае изменения статуса или персоналий мы сообщим об этом дополнительно».

70-летнего Владимира Файзулина в качестве специалиста, способного возглавить клуб на постоянной основе, по данным источников, в клубе не рассматривают. Господин Файзулин в системе «Ротора» почти всю жизнь, был игроком, занимал различные тренерские должности, в том числе неоднократно бывал и. о. главного — в сезонах 2004 и 2010 годов.

Его назначение стало временной мерой после того, как в отставку ушел, как сообщают в клубе, «по взаимной договоренности сторон», Алексей Стукалов. Под его руководством в прошлом году «Ротор» не смог выполнить задачу возвращения в Первую лигу. Имел самый большой в своем дивизионе бюджет — в 2022 году субсидия областного бюджета (в первом полугодии выступал в ФНЛ (первой лиге), но вылетел, заняв 18 место) клубу составила 760 миллионов рублей. Финансирование в этом году и на остаток сезона в 2024-м официально пока не раскрыто, соответствующий приказ обл­комспорта не опубликован. Однако исходя из косвенных данных — общего финансирования комитета, прогнозных данных и оценок спортивных экспертов, речь о сумме в полмиллиарда. При этом в первых четырех матчах «Ротор» ни разу не выиграл и пока занимает последнее место в турнирной таблице.

Игроки волгоградского «Ротора» не писали обращения в адрес губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, как сообщили накануне несколько крупных спортивных СМИ.

Однако коллективное письмо в защиту уволенного 8 августа Алексея Стукалова футболисты все-таки подписывали. Что в руководстве «Ротора» сперва отрицали, а 9 августа подтвердили, уточнив, что адресатом выступил гендиректор клуба Павел Никитин, а не глава региона. «Парни выразили свою поддержку Алексею Борисовичу [Стукалову] и тем самым разделили с ним свою ответственность за результат. По-человечески я их понимаю, есть игроки, которых Стукалов лично приглашал в „Ротор“. Мы провели встречу и, несмотря на сложившиеся обстоятельства, футболисты заверили, что приложат все усилия для выправления турнирной ситуации», — цитирует господина Никитина клубная пресс-служба.

В облспорткомитете „Ъ“ уточнили, что никаких санкций к игрокам, подписавшим обращение, а это «почти вся основная обойма» применено не будет. «Каждый имеет право на собственное мнение, но и имеет должностные обязанности — играть, тренироваться, готовиться к матчам. До тех пор, пока игроки выполняют свои обязанности, никаких санкций и штрафов к ним применятся не будет. Подготовка к следующему матчу идет в штатом режиме», — сообщил представитель комитета, повторив, что в адрес администрации никаких писем не было направлено.

«Ротор» также распространил пояснения своего капитана Алексея Шумских, переехавшего в Волгоград только в июне этого года. Игрок подтвердил, что обращение в поддержку экс-тренера было, но «нашей команде нужно двигаться дальше» и призвал болельщиков поддержать команду.

Источник, знакомый с ситуацией, уверен, что подписать обращение игроков уговаривал один из действующих работников клуба, а сама инициатива исходила от бывшего функционера команды «с широким опытом в разных должностях». При этом, уверен собеседник, «действует давно сложившаяся группа», которая рассчитывает сохранить влияние на кадровую политику клуба, особенно подбор игроков, даже лишившись всех формальных мест в клубной структуре. «Чтобы понять, кто за этим стоит, достаточно знать что за отношения в свое время выстроил отец Стукалова (Борис, работал в „Роторе“ с перерывами с 1996 по 1999 годы)», — пояснил источник.

Отметим, что четких сроков для выбора нового главного тренера не называют ни чиновники, ни источники.

Ближайший поединок «Ротор» проведет на газоне «Волгоград-Арены» против «Краснодара-2» 13 августа.

Ярослав Малых

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