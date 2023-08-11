Стоянка для состоятельных

Депутаты областной думы проанонсировали введение в Саратове платных парковок. В рамках первого этапа реализации проекта на месте аварийных домов должны появиться восемь перехватывающих парковок на 200 мест — они будут платными. На последнем таковыми станут и ныне бесплатные места в центре города. Эксперты заявляют: схема сработает только при наличии достойной альтернативы личному авто в виде развитого и комфортного общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альтернативой тратам на парковку станет общественный транспорт

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Альтернативой тратам на парковку станет общественный транспорт

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Депутаты Саратовской областной думы «рекомендовали мэрии Саратова подготовить правовую базу для организации платных парковок» и обсудить перспективу нововведения с горожанами. «Ранее общественниками был поднят вопрос о том, что в центре города практически невозможно припарковаться», — объяснили в пресс-службе регпарламента.

Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Артем Прохоров рассказал парламентариям, что на данный момент чиновники работают над трехэтапным проектом внедрения платных парковок. На первом предполагается построить восемь стоянок на 200 мест. Они могут появиться на месте аварийных домов.

«Глава комитета (по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Бурмак (ЕР). — „Ъ“), завершая встречу, подчеркнул, что платные муниципальные парковки должны строиться, а не создаваться на месте существующих», — также подчеркнули в пресс-службе.

Депутат рассказал, по данным профильного комитета мэрии, второй этап подразумевает обустройство паркинга на Привокзальной площади — на участке, где сейчас стоят расселяемые дома. Третий — обустройство парковок «на самых загруженных улицах центральной части города: вокруг Театральной площади, Чапаева, Вольской, Большой Казачьей, Радищева и других».

На перечисленных участках, где парковка сегодня бесплатна, «из-за того, что машины стоят в два ряда, происходит большое количество ДТП». Об этом Александру Бурмаку рассказали в ГИБДД.

«Наша позиция однозначна: те парковки, которые сегодня бесплатны, такими и должны оставаться. Платными же могут быть только вновь созданные», — еще раз подчеркнул господин Бурмак. «Не исключено, что установят паркоматы, или же это будет приложение», — уточнил он.

Спикер облдумы Михаил Исаев отметил, что многие города используют механизм платных парковок. «Главное — не перегибать, не делать платным то, что доступно бесплатно сейчас», — подчеркнул собеседник «Ъ». «Вариант с обустройством плоскостных парковок на месте снесенных аварийных домов, на мой взгляд, удачный», — уточнил господин Исаев.

Глава фракции КПРФ Александр Анидалов рассказал «Ъ», что обсуждение платных парковок идет давно. «Было решение, что сначала надо сделать транспортную схему, реконструировать общественный транспорт». Депутат уточнил, что администрация заказывала проект схемы, он был разработан, но его не приняли. Господин Анидалов полагает, что перехватывающие парковки в городе не приживутся: «Люди не поедут, чтобы потом машину оставить и доезжать на разваливающемся общественном транспорте». Он также отметил: недопустимо внедрять платные парковки, пока не будет запущена линия скоростного трамвая, из-за строительства которой в ближайшее время демонтируют несколько основных городских маршрутов.

«Городская администрация рассказала, что платные будут там, где сейчас по четным-нечетным запрещена стоянка. Будут делать карманы — сносить деревья, срезать пешеходку», — поделился парламентарий деталями третьего этапа.

Глава фракции ЛДПР Дмитрий Пьяных рассказал «Ъ» о результатах проведенного в Telegram-канале партии опроса: «Многие готовы по приемлемым ценам ставить, но вопрос в том, будет ли организована платная стоянка на бесплатных местах, которые сейчас и так есть. Мы против этого, наш город не готов». Депутат отметил, что приемлемой была бы стоимость часа в пределах 30-50 руб., «обязательно должны быть льготные тарифы».

Глава фракции СРПзП Артем Чеботарев относится к строительству новых парковок положительно. «У нас действительно острая проблема с местами в центре. Все улицы заставлены, люди вынуждены колесить кругами в поисках свободного места. Платные парковки — хорошее решение для тех, кто ценит свое время. Главное не переусердствовать. Коммерческие парковки не должны полностью заменить бесплатные, превратив удобство в привилегию», — прокомментировал депутат.

Урбанист Виктория Калинина объяснила «Ъ», что платные перехватывающие парковки внедряют для разгрузки города от оставленных горожанами на время работы автомобилей. «Дополнительно делается проект организации дорожного движения по расстановке вот этих парковочных мест», — уточнила госпожа Калинина.

Собеседница объяснила: для начала реализации третьего этапа проекта необходимо посчитать количество местных жителей, машины которых припаркованы возле домов, «обычно у них есть некий абонемент, например, 2 тыс. руб. в год». Эксперт заметила, что в окончательном варианте необходимо будет продумать массу и других деталей, в том числе время действия платного режима, «выходные» и принцип тарификации.

Экономист Дмитрий Прокофьев полагает, что успех проекта будет зависеть от «реального целеполагания организатора». «Задача платных парковок не собрать больше денег, а создать у людей мотивацию больше пользоваться общественным транспортом и оптимально использовать свой. Это работает, если есть альтернативы личному авто: разнообразный и хорошо работающий общественный транспорт». Насчет внедрения платных парковок на фоне демонтажа трамвайных путей, а также регулярных сообщений чиновников и СМИ о жалобах горожан на общественный транспорт собеседник «Ъ» заметил: «Экономистов это бы удивило».

Дарья Васенина

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