Саратовские депутаты попросили губернатора поднять зарплаты врачам

Фракция КПРФ Саратовской областной думы направила губернатору Роману Бусаргину обращение о необходимости повысить врачам зарплаты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал один из подписантов Денис Буланов.

Парламентарии полагают, что, несмотря на заявления министерства здравоохранения Саратовской области о росте сумм ежемесячных вознаграждений медиков, продолжается отток кадров в частные клиники и другие регионы.

«В личных беседах медики говорят, что декларируемая профильным министерством средняя заработная плата медицинского сотрудника получается при совмещении нескольких ставок, если медик работает на одну ставку, то заработная плата далека от декларируемой», — рассказывают коммунисты.

Подписанты обращения отмечают, что выше указанный тезис косвенно подтверждается статистикой интернет-сервиса по поиску работы «Городработ», где средняя заработная плата медиков в Саратовской области указана в размере 25,3 тыс. руб., медианная — 25 тыс. руб., а модальная — 28 тыс. руб.

Коммунисты считают, что указанные суммы не представляют собой конкурентные зарплаты, из-за чего врачи и медперсонал вынуждены уходить в коммерцию или брать несколько ставок. «Возрастающая нагрузка неизбежно ведет к ухудшению качества лечения», — заявляют депутаты.

Парламентарии отмечают, что указ президента РФ от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусматривал повышение ежемесячных вознаграждений среднего медицинского персонала до 100% от средней по региону, а для работников с высшим медицинским образованием — до 200%. В 2023 году официальная средняя зарплата по Саратовской области превысила 50 тыс. руб.

В связи с выше перечисленным представители КПРФ просят губернатора «в максимально короткие сроки рассмотреть вопрос повышения заработных плат медицинским сотрудникам до размеров, указанных в указе». Уточняется, что речь идет об одной ставке без учетов премий и прочих доплат.

Дарья Васенина

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