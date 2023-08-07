Спикер Саратовской облдумы обратился в прокуратуру из-за переноса на год строительства дорог

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев рассказал в своем Telegram-канале о жалобах жителей Заводского района Саратова на перенос сроков строительства дорог.

Господин Исаев уточнил, что возведение дорог на ул. Левина и Сдобнова в мкр. Авиатор, ранее запланированное на 2024 год, перенесли на 2025-й.

Депутат обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой провести проверку по факту бездействия сотрудников городской администрации.

«Не удивлюсь, если нерасторопные сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта своевременно не предприняли мер для получения финансирования для строительства объектов», — предположил, что могло произойти, бывший глава мэрии Исаев.

Парламентарий пообещал держать ситуацию на контроле.

Дарья Васенина

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