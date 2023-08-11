Саратовские власти готовы судиться из-за задержки ремонта театра оперы и балета

Правительство саратовской области готово через суд требовать ответа за задержку реконструкции театра оперы и балета. Об этом рассказал глава исполнительной власти региона Роман Бусаргин.

По словам губернатора, «подрядчик не выполняет все возложенные на него контрактом обязательства, в том числе по срокам работ и поставки оборудования»; в адрес предприятия уже направлен ряд претензий. Если компания их не исполнит, регион потребует неустойку через суд.

Претензии у региона есть и к проектировщикам реконструкции. Документы сделаны так, что в них регулярно приходится вносить правки. Здание театра — объект культурного наследия региона; 1,4 млрд руб. на реконструкцию в 2019 году выделило правительство РФ. Внесение самых небольших правок требует прохождения длительной государственной экспертизы. В связи с этим «приняли решение направить в отношении проектировщиков иск в судебную инстанцию», — заявил господин Бусаргин.

Губернатор добавил, что сейчас деятельность подрядчика и проектировщика внимательно изучают правоохранительные органы.

От прогнозов Роман Бусаргин воздержался, пообещав внимание правительства к проблеме.

Проект реконструкции саратовского театра оперы и балеты готовило ООО «Саргорпроект»; генеральный подрядчик — московская фирма ООО «Адепт строй».

Никита Маркелов

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