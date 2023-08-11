Пензенский следственный комитет подписался защищать права предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Пензенской области Михаил Лисин заключил соглашение о взаимодействии с и. о. руководителя регионального СУ СКР Владимиром Игнатенковым. Об этом рассказали в пресс-службе правительства субъекта РФ.

Предметом соглашения стало «взаимодействие в целях снижения административного давления на бизнес и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, выявления и пресечения преступлений, совершаемых в отношении хозяйствующих субъектов, профилактики таких преступлений».

В документе прописаны совместные приемы граждан и предпринимателей, семинары и конференции для обсуждения имеющихся вопросов, участие в рабочих группах и «иных совещательных органах», а также внесение законодательных инициатив.

После подписания господин Лисин и полковник юстиции Игнатенков приняли первую группу бизнесменов из Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей. Их вопросы взяли на личный контроль.

Дарья Васенина

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