Кассация разберется в деприватизации

Представители бывших собственников зданий саратовского областного кардио­диспансера оспаривают решение двух инстанций об изъятии комплекса в кассационном суде. Год назад прокуратура Саратовской области выявила нарушения при приватизации построек, на протяжении 13 лет сдаваемых в аренду госмедучреждениям. Фирмы-собственники оказались аффилированными с экс-мэром Олегом Грищенко. Юристы отмечают, что тенденция к пересмотру итогов приватизации наблюдается по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура рассказывала о связи ответчиков с бывшим мэром Саратова Олегом Грищенко

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ Прокуратура рассказывала о связи ответчиков с бывшим мэром Саратова Олегом Грищенко

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) 4 августа принял к производству кассационную жалобу стороны защиты по иску прокуратуры Саратовской области к компаниям ООО «Геатон», ООО «Крокус», ООО «Деметра» и ООО «Мираж», а также МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» и администрации города об изъятии в собственность региона шести корпусов ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» (ОККД) (до 2020 года — ГУЗ «Городская клиническая больница №12» (ГКБ-12), где раньше размещалась больница ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (СПЗ, с 2007 года — АО «ЕПК Саратов»). Жалобу 14 сентября рассмотрит судья Ильсур Нагимуллин.

Прокуратура в интересах ТУ Росимущества в Саратовской области и правительства региона просила истребовать из владения МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» здание площадью 3,8 тыс. кв. м, у ООО «Деметра» — 384,5 кв. м, у ООО «Геатон» — на 3986,3 кв. м, у ООО «Крокус» — на 884,7 кв. м, у ООО «Мираж» — на 789,6 кв. м. Из общей собственности ООО «Крокус», ООО «Мираж» и ООО «Деметра» прокуратура попросила изъять здание площадью 8,51 тыс. кв. м. У мэрии надзорный орган просил изъять земельные участки общей площадью 20,9 тыс. кв. м. Все объекты недвижимости расположены на ул. Крымской в Заводском районе Саратова. В частную собственность они перешли в 2006 году. Собственники сдавали комплекс ГКБ-12 и заработали на этом с 2010-го по 2023 год свыше 800 млн руб.

На рассмотрение судьи Арбитражного суда Саратовской области Ивана Заграничного иск поступил 15 марта 2022 года. 21 марта 2023-го суд решил удовлетворить требования прокуратуры. «Мираж», «Деметра» и «Геатон» подали жалобы в 12-й Арбитражный апелляционный суд. 29 мая коллегия под председательством судьи Светланы Жаткиной оставила в силе решение первой инстанции. 1 августа представители уже только «Деметры» и «Миража» обратились в кассационный суд.

Прокуратура выяснила, что в 1992 году «Саратовская область определена в перечне краев, областей, автономных округов, которым предоставляются права территориальных агентств Госкомимущества Российской Федерации» — комитету по управлению имуществом (КУИ) Саратовской области предоставили полномочия собственника госимущества. В 1994 году КУИ утверждает план приватизации подшипникового завода, учреждено АО открытого типа «Третий специализированный подшипниковый завод». В 1995 году АООТ перерегистрируют в ОАО — в собственность новой организации переходит имущество подшипникового завода, среди которого и ставшее предметом спора медучреждение.

В надзорном органе выяснили, что 10 февраля 2006 года на внеочередном собрании акционеров ОАО «СПЗ» приняли решение о создании дочернего ООО «Парацельс». Уставной капитал сформировали в размере 215,7 млн руб., что составило 99% доли СПЗ. «В последующем был подписан учредительный договор, по которому размер уставного капитала созданной организации определен в виде неденежного вклада, а именно: в виде вышеуказанных спорных объектов недвижимости», — говорится в решении суда. Как следует из протокола общего собрания акционеров, тогда рассматривался вопрос только о создании «дочки». «Вопрос о передаче обществу активов в виде нежилых зданий не являлся предметом обсуждения и голосования акционеров ОАО „Саратовский подшипниковый завод“.

Прокуратура выяснила, что вопрос о передаче объектов был решен на собрании участников ООО „Парацельс“ 13 февраля 2006 года, „то есть единолично Олегом Мясниковым и Еленой Грищенко (супруга главы Саратова в 2006–2016 гг. Олега Грищенко. — „Ъ“)».

Учредителями ООО «Парацельс» стали Владислав Малышев (36%), Станислав Порваткин (33,3%), Василий Омельченко (22,2%) и Александр Рожков (8,5%). В июле 2013 года было принято решение о реорганизации ООО, в результате которой были выделены ООО «Мираж» господина Малышева, ООО «Крокус» господина Порваткина, ООО «Деметра» господина Омельченко и ООО «Геатон» господина Рожкова. Все они, по данным прокуратуры, состояли в деловых отношениях с Олегом Грищенко, который руководил подшипниковым заводом с декабря 2003 года по август 2005-го. В период, когда было учреждено ООО «Парацельс», завод возглавлял Олег Мясников.

Уточняется, что основной целью создания «Парацельса», согласно учредительному договору, являются осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и удовлетворение имущественных интересов участников общества, а не оказание медицинских услуг работникам приватизированного государственного предприятия и гражданам. «Таким образом, по мнению истцов, исходя из условий приватизации объектов, передача объектов в ООО „Парацельс“ в виде неденежного вклада противоречит законодательству», —полагают в прокуратуре.

Представитель ООО «Мираж» в суде Екатерина Бурдонова не смогла прокомментировать „Ъ“ позицию защиты в кассации.

Руководитель юридического бюро «Аргументъ» Андрей Ларин отметил, что сегодня по всей России наблюдается тенденция «исправлять ошибки старых лет в получении прав на собственность». Собеседник „Ъ“ уточнил, что подобные иски удовлетворяют вне зависимости от срока давности в связи с наличием в законе уточнения о том, что этот срок составляет три года «с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права». По словам господина Ларина, практика последних лет показывает, что «должно было» трактуют в нужном истцу смысле.

Андрей Ларин полагает, что кассационный суд оставит в силе решения предыдущих инстанций.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.