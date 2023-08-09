Взлет разрешен

Правительство Саратовской области опубликовало окончательный вариант застройки территории бывшего аэропорта «Саратов Центральный». В новой редакции число потенциальных жильцов сократилось примерно на две тыс. человек; меньше стало и мест в детских садах и школах. Новый район займет порядка 222 га недалеко от центра города. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 100 млрд руб. Эксперты уверены, что жилье в новом районе будет крайне востребовано как среди граждан, так и среди инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершить строительство нового района планируют в течение 14 лет

Фото: Денис Жабкин Завершить строительство нового района планируют в течение 14 лет

Фото: Денис Жабкин

Саратовские чиновники опубликовали окончательную планировку застройки территории бывшего аэропорта «Саратов Центральный». Приказ за подписью министра строительства и ЖКХ региона Сергея Соколова от 4 августа был обнародован накануне. Проект разрабатывало ГУПП «Институт Саратовгражданпроект».

Район власти называют жилым: значительную его часть планируют застроить многоквартирными домами высотой от 5 до 14 этажей. Ранее чиновники уверяли, что поселиться в новом микрорайоне смогут порядка 31 тыс. горожан. Теперь эта цифра скорректирована до 28150 человек. Уменьшилась и предполагаемая площадь будущего жилого фонда. В 2022 году власти говорили почти о 927 тыс. квадратных метров, распределенных по 16 жилым кварталам — их собирались возвести на 143,5 га из 222 га общей площади микрорайона. В текущей редакции проекта под жилую застройку отойдет 144 га — на ней появится 844,5 тыс. кв. м жилья.

Помимо жилых домов в новом районе появится и социальная инфраструктура: пять школ на 3300 учеников и 15 детсадов с 1840 местами. Ранее чиновники называли цифры 3850 и 2120 мест соответственно.

В проекте предусмотрены и административные здания — их высота будет доходить до 30 этажей, а площадь помещений варьироваться от 12,65 до 55,79 тыс кв. м. Неподалеку от них расположится православный храм. В соседних кварталах запланированы пожарная часть, гостиница, торговый центр и бассейн.

Бывшее здание аэровокзала на площади Героев Донбасса станет музеем авиации.

Авторы проекта рассчитывают, что общее число машиномест в новом районе превысит 11,5 тыс., из которых почти 8,7 тыс. рассчитаны на постоянное хранение автомобилей и порядка 2,9 — на временное.

Общая площадь парков и скверов составит 16,38 гектара. Зеленые зоны нового микрорайона расположатся вдоль бывших взлетных полос, а Центральный парк — на пересечении магистралей — улицы Симбирской и улицы Александра Захарченко. Еще один парк появится в северной части. Пешеходная зона займет порядка 4,3 гектара.

Транспортные развязки запланированы на пересечении улицы Симбирской с улицами Аэропорт, Захарченко и Осипова. Застройку района планируют начать со стороны Новосоколовогорского поселка.

Срок, отведенный на возведение, — 14 лет.

Аэропорт Центральный, ранее принадлежавший ОАО «Саратовские авиалинии», прекратил деятельность 21 августа 2019 года по распоряжению на тот момент главы кабинета министров РФ Дмитрия Медведева. 16 июня прошлого года занимавший тогда пост главы Саратова Михаил Исаев подписал постановление о присвоении территории названия «микрорайон Аэропорт».

Функции единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета на территории бывшего саратовского аэропорта выполняет ФАУ «Рос-капстрой» (владелец 100% — Минстрой России).

В ноябре прошлого года «Роскапстрой» выиграл два контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию магистральных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Стоимость первого — 1,24 млрд руб., второго — 360,5 млн руб. Работы выполняются в рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов-Центральный в Кировском районе Саратова». Заказчиком работ выступает областное ГКУ «Управление капитального строительства». Работы по строительству систем водоснабжения, согласно договору, должны быть завершены до конца 2024 года. Они пройдут в два этапа: первый стоимостью 40,7 млн руб. должен быть завершен в 2023 году, второй на 1,2 млрд руб.— в 2024 году. То же самое и с контрактом на строительство систем водоотведения: стоимость первого этапа — 9,37 млн руб., второго — 351,1 млн руб.

Работы будут вестись на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Саратовской области одобрило правительство РФ. В июне прошлого года регион получил 1,68 млрд руб. на комплексное освоение территории бывшего аэропорта. Общий размер одобренного кредита — 4,4 млрд руб. На этапе предварительного проектирования чиновники оценивали общую стоимость работ в 100 млрд руб.

Если текущие тренды на саратовском рынке недвижимости сохранятся, то жилье в новом районе будет востребовано, считает руководитель офиса «Полезные люди» в Саратове, риелтор Ирина Синицина.

«По сравнению с другими городами Саратов испытывает очень большой дефицит нового жилья. Если взять средний город по России, то конкуренция среди застройщиков очень высокая. Такова ситуация в Пензе, Волгограде, Самаре. Саратов отличается скудностью застройщиков. Желающих купить новостройку больше, чем способно обеспечить текущее предложение — этим и обусловлен рост цен на недвижимость». По словам собеседницы „Ъ“, сегодня саратовские инвесторы приобретают жилье не в регионе, а в Краснодаре, Сочи, Москве и Петербурге — строительство нового района недалеко от центра города может изменить ситуацию.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.