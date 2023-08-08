Пляж в саратовском Затоне планируют открыть в 2024 году

Переоборудованный в пляж солярий в Волжском районе Саратова собираются открыть в следующем году. Об этом сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с властями Саратовской области продолжение реконструкции набережной от моста Саратов-Энгельс до поселка Затон. Закончить работы планируют в 2025 году — тогда длина на сегодня самой протяженной набережной на Волге составит около 9 км (сейчас 6,4 км). Переоборудованный в полноценный пляж солярий в Затоне планируют открыть следующим летом.

Господин Володин уточнил, что для проекта будут искать федеральное финансирование «либо привлеченные ресурсы». «Здесь инвестиции будут сторонние, не внутренние. Потому что у города и области есть масса своих проблем», — объяснил политик.

После окончания реконструкции городским властям предложили обсудить с саратовцами проект благоустройства расположенного напротив Затона Зеленого острова.

Дарья Васенина

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