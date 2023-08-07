Саратов получил 317,4 миллионов на достройку «Протон-Арены»

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении из резервного фонда федерального Правительства 317,4 млн руб. на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Протон-Арена». Об этом написали в Telegram-канале «Володин Саратов».

В сообщении говорится, что средства поступят по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На указанную сумму комплекс должны достроить и ввести в использование до конца этого года.

«Протон-Арену» называют «последним спортивным долгостроем Саратова». На протяжении 10 лет объект был заброшен.

Дарья Васенина

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