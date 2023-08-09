Астраханец возглавил министерство в Херсонской области

Уроженец Астрахани Игорь Астранин стал министром молодежной политики и спорта Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Господин Астранин является главным редактором издания «Газета о России», последний год работает проректором по молодежной политике Херсонского государственного педагогического университета.

Автор сообщения рассказал, как новый министр после удара ВСУ по Чонгарскому мосту выезжал с волонтерами на место раздавать воду застрявшим в пробках людям.

Дарья Васенина

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