Наследие в огне

В Новоузенске Саратовской области сгорел объект культурного наследия (ОКН) «Мельница Червова». Месяц назад комплекс для дальнейшего восстановления выкупил уроженец города Александр Артемьев. Команда господина Артемьева собиралась создать на территории памятника общественно-туристический центр, был объявлен сбор средств. Градозащитники отмечают, что ответственность за ЧП могут возложить на нового собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1918 году Мельница Червова была национализирована и работала по своему назначению до 2010 года

Фото: Telegram-канал «Мельница Червова» В 1918 году Мельница Червова была национализирована и работала по своему назначению до 2010 года

Фото: Telegram-канал «Мельница Червова»

В минувшее воскресение в Новоузенске Саратовской области произошел пожар на включенном в государственный реестр ОКН «Мельница Червова Т. Т.». Видео с места событий опубликовал в Telegram-канале «Мельница Червова» проживающий в Петербурге собственник памятника Александр Артемьев.

Первое видео с горящим ОКН господин Артемьев выложил в 14:19. К этому моменту четырехэтажное здание мельницы было полностью охвачено огнем. «Сообщение поступило в 13:48. Горела неэксплуатируемая мельница. На месте работали три единицы техники», — уточнили «Ъ» в региональном МЧС. С огнем справились к 15 часам. Тогда Александр Артемьев рассказал о состоянии памятника после ЧП: «В основном потушили, но остался один каменный остов».

Сотрудники МЧС выясняют причину возгорания. В пресс-службе ведомства «Ъ» пообещали сообщить о ней в ближайшие дни. В зависимости от результатов, уточнили в ГУ МВД по Саратовской области, примут процессуальное решение.

Мельница принадлежала Титу Терентьевичу Червову. Первоначально было построено деревянное строение, которое в начале XX века сгорело. На его месте в 1902 году возвели новую каменную мельницу. В 1918 году была национализирована и работала по своему назначению до 2010 года. «Мельница Червова» — единственный из сохранившихся в Новоузенском районе подобных объектов. Таких памятников в Саратовской области всего порядка 10.

В феврале этого года возле здания произошел пожар — сгорела одна из расположенных рядом с мельницей деревянных построек. Нынешний владелец написал в Telegram-канале, что это событие стало отправной точкой: «И мы — команда реставраторов и градозащитников — приняли решение, что здание, являющееся практически символом Новоузенска, надо спасать».

В марте команда начала процесс выкупа памятника. В апреле здание признали ОКН.

В июне состоялась сделка по покупке ОКН. В начале июля господин Артемьев завел Telegram-канал для освещения ситуации с памятником и сбора средств на реконструкцию и создание культурного центра. «Работы на объекте на десятилетия, а одной из первоочередных задач этого года будет уборка территории и консервация построек: мельницы, конторы и машинного отделения», — написал тогда собственник.

Команда планировала создать на территории мельничного городка общественно-туристический центр для местных жителей и гостей города.

Министр-председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин объяснил «Ъ», что после ЧП собственнику стоит законсервировать здание, чтобы не допустить нового пожара и проникновения в здание третьих лиц. «Сроки и виды работ по сохранению могут быть установлены охранным обязательством. При необходимости комитет рассмотрит возможность разработки такого документа в короткие сроки», — заверил господин Мухин.

Гипотетическую утрату ОКН господин Мухин назвал исключительной ситуацией, но уточнил, что в таком случае объект можно будет восстановить.

Собственник памятника Александр Артемьев рассказал «Ъ», что по предварительной версии местных правоохранителей ЧП могло стать последствием поджога, однако сам он не получал угроз и также не слышал о недоброжелателях мельницы. «Может, и месть — кто-то смотрел за нашим каналом. Может быть, дети костры жгли», — предположил собеседник.

«Сделка завершилась, все остались довольны. Они пять лет пытались ее (мельницу — „Ъ“) продать», — уточнил господин Артемьев. Владелец ОКН не назвал сумму сделки, но отметил, что она «ниже, чем пишут СМИ, меньше 5,8 млн руб.». Такая стоимость была указана в последнем из опубликованных в интернете объявлений о продаже мельницы.

«До пожара там были все перекрытия, частично сохранилось деревянное оборудование, металлического давно не осталось, потому что прежний собственник продавал на металл», — рассказал Александр Артемьев. Он уточнил, что предметом охраны памятника является его фасад и некоторые наружные элементы, которые покрылись копотью, но не разрушились.

Александр Артемьев уточнил, что команде предстоит пересмотреть концепцию восстановления и приспособления ОКН. Собственник памятника отметил, что на восстановление оригинальных перекрытий из лиственницы могут потребоваться десятки миллионов рублей.

Владелец мельницы отметил, что в этом году команда постарается восстановить сгоревшие крыши двух кирпичных зданий комплекса: «оставлять открытыми не очень хорошо, скажется на кирпичной кладке». Насчет консервации объекта Александр Артемьев отметил: «теперь туда доступ открытый, закрывать уже нечего».

О произошедшем стало известно в фонде сохранения исторического наследия «Внимание» — организация занимается вопросами восстановления, реставрации, помощи в работе с памятниками и не включенными в госреестр объектами, представляющими ценность, по всей России. Фонд поддержал сбор. «Чем раньше мы начнем кампанию по спасению мельницы, тем быстрее сможем приступить к работам», — прокомментировали во «Внимание».

Член градозащитного совета при Саратовской областной думе Денис Жабкин рассказал «Ъ», что успешный опыт приспособления промышленных зданий-памятников есть в Саратове, а в области — нет. Господин Жабкин уточнил, что подобные проекты требуют крупных инвестиций, но желающих вложиться, как правило, мало: «Сложно что-то сделать из этих зданий, в основном из-за их большого площади».

Денис Жабкин уточнил, что в случае утраты ОКН построить что-то на земле под ним не представится возможным до исключения памятника из госреестра — на памяти собеседника таких случаев в регионе не было. Схему уничтожения мельницы с целью завладеть землей господин Жабкин назвал нерелевантной — в силу выше обозначенных обстоятельств и низкой стоимости земли в районе.

Денис Жабкин отметил, что правоохранители и чиновники могут возложить ответственность за пожар на собственника мельницы. По словам собеседника, похожие случаи в регионе были. Господин Жабкин также уточнил, что вандалов и поджигателей ОКН в Саратовской области почти никогда не находят: «только исполнителей — бомжей, как правило, с которых даже штраф не возьмешь».

Дарья Васенина