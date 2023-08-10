Кассация любит троицу

Первый кассационный суд общей юрисдикции на третий раз согласился с решениями нижестоящих инстанций по делу бывшего начальника ГУ МЧС Саратовской области Игоря Качева. Генерал-майору вменяли превышение должностных полномочий. По оставленному в силе решению господин Качев должен был провести два года в колонии-поселении и выплатить федеральному МЧС компенсацию ущерба в размере 6,2 млн руб. От пребывания в колонии фигуранта освободили в связи с истечением срока давности. Защита ждет публикации мотивировочной части решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 64.mchs.gov.ru Фото: 64.mchs.gov.ru

Коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции (Саратов) рассмотрела 9 августа кассационную жалобу по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом является бывший глава ГУ МЧС по Саратовской области генерал-майор Игорь Качев. Господин Качев приходится двоюродным братом экс-губернатору, а ныне сенатору от региона Валерию Радаеву.

В кассационной жалобе адвокат осужденного Алексей Командиров настаивал на необоснованности вынесенных нижестоящими инстанциями решений, а также наличии существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов и просил признать его клиента невиновным. Суд изучил материалы дела и не нашел оснований для отмены приговора, жалобу оставили без удовлетворения.

По версии следствия, в феврале 2016 года региональное МЧС получило из федерального центра деньги на капитальный ремонт одного КамАЗ-43105 и двух ЗИЛ-131. В августе того же года в рамках гособоронзаказа ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области» и ФГКУ «6 отряд ФПС по Саратовской области» заключили контракты на ремонт техники с саратовским ООО «Альфа-инжиниринг» на 6,2 млн руб. (1,2 млн руб. на ремонт КамАЗа и по 2,5 млн руб.— ремонт двух ЗИЛов).

По условиям договоров, подрядчик должен был закончить ремонт машин до 2 сентября 2016 года, но этого не произошло. «Альфа-инжиниринг» передал работы на субподряд ФАУ «ЦМТО ФПС по Саратовской области» и ООО «Автохолод Плюс», тогда как по условиям контракта делать этого не имело права.

Руководители отрядов пожарной службы рассказали Игорю Качеву о нарушениях, срыве сроков и наличии оснований для расторжения договоров, но тот потребовал подписать документы на оплату работ, взяв с «Альфа-инжиниринг» устное обещание, что машины отремонтируют.

Сотрудники областного УФСБ задержали Игоря Качева в ноябре 2018 года. Спустя несколько дней фигурант ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Изначально экс-начальник саратовского МЧС признал вину и заявил, что готов компенсировать причиненный бюджету ущерб. В суде генерал-майор заявил о невиновности. Свои действия он объяснил тем, что в случае расторжения обозначенных контрактов средства пришлось бы вернуть МЧС РФ, а за это в его отношении могли принять дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Также господин Качев утверждал, что деньги в итоге потратили целевым образом, хоть и с задержкой — ремонт машин закончили к началу ноября 2016 года.

Дело Игоря Качева дошло до кассации три раза. В июне 2020 года Волжский районный суд Саратова полностью оправдал его с правом на реабилитацию. Судья Никита Вдовин пришел к выводу, что в действиях бывшего начальника саратовского управления МЧС не было состава преступления. Саратовский областной суд оставил решение в силе. Тогда прокурор региона Сергей Филипенко обратился в следующую инстанцию. В ноябре 2020-го Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор в связи с допущением при рассмотрении дела нарушений закона, «повлиявших на исход дела, исказивших саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия», и направил дело на повторное рассмотрение в новом составе суда. Прокурор настаивал на том, что суд «односторонне оценил представленные доказательства, не сопоставил их между собой, не привел в приговоре всех обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства».

Во второй раз дело в Волжском районном суде рассматривал Виктор Кучко. В июне 2021 года он признал Игоря Качева виновным и приговорил к двум годам колонии-поселения, а также удовлетворил исковые требования о взыскании 6,2 млн руб. в пользу ГУ МЧС РФ. В конце августа 2021 года Саратовский областной суд оставил решение в силе, тогда защита обратилась в следующую инстанцию. 21 декабря того года Первый кассационный суд снова отменил приговор и направил дело на третье рассмотрение.

В Волжский районный суд дело вернулось 18 января 2022 года. Судья Анатолий Рыблов согласился с позицией следствия и 5 декабря 2022-го признал господина Качева винов­ным, приговорив к аналогичному прошлому наказанию (два года колонии-поселения), но освободив от него в связи с истечением сроков давности. Судья Рыблов также удовлетворил требование о выплате федеральному МЧС 6,2 млн руб.

13 декабря 2022 года адвокат Игоря Качева подал апелляционную жалобу. 6 марта 2023-го дело поступило в Саратовский областной суд. 3 апреля ведомство оставило решение нижестоящей инстанции без изменений.

Защитник Игоря Качева Алексей Командиров отказался от комментариев до опубликования мотивировочной части решения Первого кассационного суда.

Дарья Васенина