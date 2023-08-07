В Саратовской области сгорел памятник «Мельница Червова»

В Новоузенске Саратовской области 6 августа сгорел объект культурного наследия (ОКН) местного значения «Мельница Червова Т. Т.». Об этом в посвященном восстановлению памятника Telegram-канале сообщил собственник комплекса Александр Артемьев.

Первое видео с горящим ОКН господин Артемьев опубликовал в 14:19. К этому моменту, как видно на записи, здание мельницы было полностью охвачено огнем. «Наши с вами планы горят», — написал господин Артемьев участвовавшим в сборе денег на восстановление подписчикам.

Через час сотрудники МЧС справились с огнем. «В основном потушили, но остался один остов каменный», — рассказал о состоянии памятника владелец. Свои слова мужчина подтвердил фото и видео с места.

В 2022 году комитет культурного наследия Саратовской области, сообщала пресс-служба ведомства, провел историко-культурную экспертизу здания, включил его в список выявленных объектов культурного наследия и обратился в суд с целью обязать прежнего владельца ОКН принять меры по сохранению четырехэтажного здания 1902 года постройки. «11 января суд принял заочное решение обязать владельца получить задание на проведение проектных работ, положительное заключение комитета на научно-проектную документацию, провести сами работы, а в случае неисполнения суд решил взыскать судебные неустойки».

В феврале этого года возле здания произошел пожар — сгорела одна из расположенных рядом деревянных построек. Нынешний владелец написал в Telegram-канале, что это событие стало отправной точкой: «И мы — команда реставраторов и градозащитников — приняли решение, что здание, являющееся практически символом Новоузенска, надо спасать». В сообщении мужчина рассказал о своем опыте. Господин Артемьев, уроженец Новоузенска, последние 10 лет живет в Санкт-Петербурге. Там он с друзьями создал проект «Двери с помоек»: «За четыре года существования проекта нам удалось спасти более 1500 дверей дореволюционного периода, несколько сотен окон, десяток изразцовых печей и сотни предметов и мелочей, представляющих ценность, как свидетелей ушедшей эпохи».

В марте, если верить Александру Артемьеву, градозащитники начали процесс выкупа здания. В апреле мельницу признали ОКН. «Мельница принадлежала Титу Терентьевичу Червову. Первоначально было построено деревянное строение, которое в начале XX века сгорело. На его месте в 1902 году возвели новую каменную мельницу. Для ее постройки использовались доходы с земельных владений Червова, а также была взята ссуда в банке. Мельница в 1918 году была национализирована и работала по своему назначению до 2010 года», — сообщили тогда в комитете культурного наследия.

В июне сделка по покупке ОКН состоялась. В начале июля господин Артемьев завел Telegram-канал для освещения ситуации с памятником и сбора средств на реконструкцию и создание некого культурного объекта. «Работы на объекте на десятилетия, а одной из первоочередных задач этого года будет уборка территории и консервация построек: мельницы, конторы и машинного отделения», — написал тогда собственник.

Александр Артемьев сообщил, что, по предварительной версии приехавшего на место следователя, причиной пожара на памятнике стал поджог.

Дарья Васенина

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