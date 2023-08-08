Не технические сделки

Арбитражный суд Саратовской области счел несостоятельными доводы Агентства по страхованию вкладов о «техническом» характере кредитов, которые НВК-банк накануне банкротства выдавал компаниям Владислава Бурова. Он является бенефициаром НВК-банка. Суд установил, что заемщики из ГК «Букет» вложили ссуды в дело, а заплатить не смогли в результате рыночных факторов. В «Агентстве» готовят апелляционную жалобу. Эксперты отмечают, что доказывание формального характера договоров требует исследования множества факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АСВ требует с бывшего руководства банка порядка 306 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ АСВ требует с бывшего руководства банка порядка 306 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области отказался считать убытками ряд кредитов, которые НВК-банк выдал фирмам из холдинга Владислава Бурова: последний числится бенефициаров финансовой структуры. Господин Буров накануне банкротства финансовой структуры. Судья Оксана Макарихина отказала конкурсному управляющему в лице государственной корпорации (ГК) «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Из текста мотивировочной части следует, что АСВ настаивает на ответственности бенефициара Владислава Бурова, а также всего бывшего состава правления банка: экс-председателя Владимира Кравцева, врио Алексея Подлеснова, членов правления Алину Бурову, Маргариту Сахнову и Аллу Пакину. Последняя трудилась в организации главным бухгалтером.

30 ноября 2021 года государственная корпорация (ГК) «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в суд в рамках дела о банкротстве НВК-банка с требованием признать, что действия руководства привели к убыткам в размере 306 млн руб.

В АСВ посчитали, что накануне банкротства руководство банка решило выделить заЙмы ряду коммерческих структур: ООО «Меркурий-Л», ООО «Астона», ООО «Электро-Жгут», ООО «Арзу», ООО «Теллус», ООО «Пегас» и ООО «Бета-Строй», зная, что средства банку не вернутся. Госкорпорация нашла заемщиков, входящих в группу компаний «Букет» «техническими» юридическими лицами. Владислава Бурова АСВ полагало ответственным за долги банка, поскольку все указанные выше организации входят в упомянутый холдинг господина Бурова.

«Контролируя Наблюдательный совет АО «НВКбанк», Буров В.Ю. имел возможность осуществлять назначения на все основные должности в структуре управления АО «НВКбанк» и фактически единолично определять основные направления деятельности банка, в том числе давать указания о беспрепятственной выдаче ссуд интересующим его заемщикам», - посчитали в АСВ. У заемщиков из ГК «Букет» в госкорпорации нашли «признаки организаций, заведомо неспособных исполнить обязательства».

Суд обратил внимание, кредитные линии каждой из упомянутых организаций становились предметом изучения Центрального банка РФ, который нарушений не нашел. «Доказательства, что в ходе проверок было выявлено необоснованное предоставление кредита либо несоблюдение АО «НВКбанк» установленных законом процедур, в материалах спора Агентством не представлены.», - гласит мотивировочная часть судебного определения.

Суд сообщил, что на момент выдачи кредитов, признаки «невозвратности» таковых отсутствовали, а предприятия направили средства на хозяйственную деятельность. «Ни один из поименованных Агентством кредитов на дату выдачи не имел признаков "технического"», - сообщил суд и добавил: «Непогашение кредитной задолженности заемщиками связано не с фактом выдачи кредита и действиями ответчиков, а с действиями и конкретными управленческими решениями заемщиков, переставших с определенного периода времени обслуживать выданные им ссуды».

Недостоверным нашел суд и данные о финансовом положении заемщиков на момент заключения договоров, которые истец предоставил из системы «СПАРК».

Таким образом, ведомство отказало АСВ, указав, что корпорация не предоставила доказательств выгоды ответчиков от заключения упомянутых кредитных договоров.

«Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» считает судебный акт Арбитражного суда Саратовской области о взыскании убытков с контролировавших банк лиц вынесенным при неполном исследовании доказательств по делу. Апелляционная жалоба на решение будет подана до 16 августа 2023 года», - сообщили «Ъ» в госкорпорации, не уточнив, какие конкретно доводы суда вызывают сомнения.

НВК-Банк был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179е место в банковской системе РФ. В числе участников: АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%). Основным бенефициаром кредитной организации называют бизнесмена Владислава Бурова (19,9%). Господину Бурову принадлежит признанное банкротом в сентябре 2019 года АО «Холдинг Солнечные продукты». Большинство предприятий «Солнечных продуктов» обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК «Русагро» и переданы этой компании.

Банкротство НВК-Банка началось после того, как 24 января 2020 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Саратовской области признал организацию несостоятельной 23 марта 2020 года. Функции конкурсного управляющего возложили на ГК АСВ.

В июне 2020 года по материалам прокурорской проверки МВД завело уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении работников НВК-Банка. Выяснилось, что в 2016–2017 гг. руководство и сотрудники финансовокредитной организации вывели активы банка, заключая кредитные договоры с компаниями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными. Ущерб организации, который привел ее к банкротству, оценили более чем в 2,9 млрд руб.

Фигурантами по делу проходят 14 человек, включая бывшего председателя правления НВК-Банка Владимира Кравцева. Последнему вменяли девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие утверждало, что обвиняемый выводил средства на счета подконтрольных ему организаций, выдавая им невозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб. В начале мая дело передали в Волжский районный суд Саратова.

Юрист Манана Канкия рассказала «Ъ», что судить о «техническом» характере договоров следует по множеству факторов: «надо смотреть, имелось ли обеспечение, были ли какие-то другие условия. Находились ли организации в предбанкротном состоянии. В конечном счете банк существует для того, чтобы выдавать кредиты и получать прибыль, даже если он выдает деньги компаниям собственного бенефициара».

Никита Маркелов