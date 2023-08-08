В Саратове продают здание обслуживающего летательные аппараты завода

В Саратове выставлено на торги здание компании ЗАО «ВОЛГА-АВИАСЕРВИС». Соответствующая карточка опубликована на портале ГИС «Торги». Площадь помещения составляет 957,4 квадратных метра. Начальная цена превышает 43,1 миллиона рублей. Торги пройдут провести 8 сентября. Организатором выступает региональное управление Росимущества. На данный момент на здание наложен арест.

Основной вид деятельности ЗАО «ВОЛГА-АВИАСЕРВИС» — ремонт и техобслуживание летательных аппаратов; в том числе космических. Компания учреждена в 1994 году. С 2018 года Арбитражный суд Саратовской области рассматривает дело о банкротстве предприятия.

Никита Маркелов

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