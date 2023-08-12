«Ан-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов благодаря Роналду

Футбольный клуб «Ан-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» и завоевал Кубок арабских чемпионов. Прошедшая в Эт-Таифе встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ан-Насра». Дубль оформил 38-летний португальский нападающий клуба Криштиану Роналду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбольный клуб «Ан-Наср» обыграл «Аль-Хиляль»

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images Футбольный клуб «Ан-Наср» обыграл «Аль-Хиляль»

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

За «Аль-Хиляль» гол забил Микаэл (51), решающим во встрече стал гол Роналду в добавленное время (98). Во втором тайме «Ан-Наср» остался в меньшинстве. Португалец был заменен на 114-й минуте, получив травму колена.

«Аль-Хиляль» дважды завоевывал Кубок арабских чемпионов, «Ан-Наср» его выиграл впервые.

Мария Федотова