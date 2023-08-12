«Город потрясающих, очень красивых и очень свободных людей»

В Екатеринбурге начались торжественные мероприятия, посвященные 300-летию города. «Ъ-Урал» спросил у известных уральцев, чем для них является Екатеринбург.



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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбург-Сити

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Иван Штырков,

боец смешанных единоборств:

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Иван Штырков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Екатеринбург является для меня домом. Это место моего становления как личности, как профессионала, как человека, который несет пользу и городу, и его жителям. В дальнейшем я хочу посвятить себя развитию этого города, развитию спорта в этом городе и нести пользу людям, помогать им, поддерживать их.

Аркадий Чернецкий,

первый вице-спикер законодательного собрания Свердловской области, глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах:

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аркадий Чернецкий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Екатеринбург — мой любимый город. Здесь я учился, отсюда пошел в армию, сюда вернулся и работал на заводах. Потом работал в городе, потом представлял город в органах власти Российской Федерации, работал в Москве. Многократно имел возможность уехать, но этот город настолько для меня дорог, что никогда серьезной мысли, чтобы его покинуть, у меня не возникало. И я очень рад, что за последние годы Екатеринбург очень активно развивается, что мы действительно стали одним из лучших городов страны. Нам не стыдно приглашать сюда наших друзей и наших гостей, нам есть, что показать, есть, чем похвастаться.

Игорь Пушкарев,

директор Музея истории Екатеринбурга:

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Пушкарев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Екатеринбург — моя родина. Место, где жили мои предки, начиная с конца XVII века. Это место силы, место красивейшей природы и большого объема природных богатств. Та самая горнозаводская цивилизация, которую ввел в наш оборот термином писатель Алексей Иванов. Екатеринбург для меня это история не только русского освоения, но и история последних 10 тыс. лет. Именно столько здесь живет и осваивает эти пространства человек. Екатеринбург это город потрясающих, очень красивых и очень свободных людей.

Виктор Кокшаров,

ректор Уральского федерального университета:

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Для меня Екатеринбург это любимый город. Это город живой и динамичный. Это город, который крепко стоит на своих ногах, органично вплетая в суть своего существования славные исторические традиции тех самых уральских мастеровых, которые создавали здесь предприятия, составляющие гордость России. Инженерная сметка, инженерская смекалка проявлена теми, кто создавал здесь вторую промышленную базу Советского Союза. И в то же время это город, который смотрит в будущее, город, который хорошеет год от года. Здесь достойно жить, воспитывать детей. Это город высокой культуры, замечательного образования и прекрасной науки.

Прохор Москвинов,

чемпион мира по шахматам в категории до 12 лет:

Для меня Екатеринбург — город перспектив и возможностей. Я раньше жил в Краснотурьинске, там не было турниров. Мне приходилось все время ездить в Екатеринбург, чтобы участвовать в крупных турнирах. А чтобы улететь за границу на крупные турниры, мне опять же приходилось ехать сюда, потому что в моем городе не было аэропорта. Я бы хотел сказать всем большое спасибо за то, что поддерживаете меня и помогаете мне. Я поздравляю город Екатеринбург с 300-летием, а я буду дальше заниматься шахматами и получать золотые медали.

Александр Колотурский,

директор Свердловской государственной академической филармонии:

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Колотурский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Для меня Екатеринбург — это все. Мальчишкой приехал сюда в 17 лет учиться. И вот, вся жизнь здесь. Екатеринбург это особый город, здесь особая аура. Попытался я как-то однажды уехать в другое место, меня хватило всего-навсего на месяц, и я вернулся. Потому что здесь, во-первых, люди, которые действительно болеют за Россию, за Родину, за Урал. Во-вторых, здесь такая среда, которая вдохновляет и толкает вперед. Все время вперед, вперед, вперед.

Максим Миняйло,

старший священник Храма-Памятника на крови:

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Протоиерей Максим Миняйло

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

— Екатеринбург это город-труженик, это город труда, город-подвижник. Безусловно, из этих тружеников рождаются и получаются и святые. Поэтому для меня Екатеринбург это город святых. Мне пришлось служить на замечательном месте, прекрасном Храме-на-Крови, где находилась 78 дней в заточении святая царская семья. Они не были уроженцами нашего города, но именно здесь они приняли свою мученическую кончину. И наш молодой город, всего с 300-летней историей, он является родиной или местом жизни, или местом страданий, или местом упокоения десятков святых нашей церкви. Конечно, мы, как говорят в народе, гордимся этим. Святые наши — наш пример и наше достояние. С юбилеем, дорогой город.

Денис Галушко,

джазовый пианист, композитор:

— Екатеринбург для меня не просто город, это мой друг. Сюда я приехал очень давно молодым парнем с большими амбициями, страстью познания самого себя. В этом городе я реализую все свои мечты. Здесь я обрел свою семью, любимого человека. Познакомился с потрясающими музыкантами, которые стали моей музыкальной семьей. С ними мы создаем интересные музыкальные, авторские, эксклюзивные программы. Для меня Екатеринбург это не только про архитектуру, про улицы, для меня это особая атмосфера, состояние души. Здесь я счастлив.

Дмитрий Ионин,

заместитель губернатора Свердловской области:

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дмитрий Ионин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Екатеринбург — самый замечательный город на земле. Лично мне из него не хочется уезжать и в него очень хочется вернуться, если ты где-то далеко. Это край смелых людей, смекалистых людей, которые держат свое слово, которые хотят что-то изменить вокруг. И вокруг действительно потом все меняется.

Николай Коляда,

основатель Коляда-театра:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Екатеринбург это, прежде всего, люди. Для меня, человека, который приехал сюда 50 лет назад, в 1973-м году, это город Шахрина, город Бориса Рыжего, город Воловича, город замечательных театров, провинциальных танцев, театров музыкальной комедии. Ну и конечно, это город, где живут и работают молодые драматурги уральской школы. Люди - главное достояние нашего города.

Степан Демиденко,

лауреат международного конкурса юных пианистов имени Сергея Прокофьева:

— Для меня Екатеринбург — место, в котором я впервые услышал звучание рояля и полюбил музыку. Здесь каждый житель и гость сможет найти что-то интересное для себя.

Я считаю, что Екатеринбург — самый красивый город, потому что в нем есть как старинные, так и современные здания. В Екатеринбурге каждый гость может найти что-то интересное для себя. Я поздравляю всех с 300-летием города!

Подготовил Виталий Красиков