Теннисистка Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче третьего раунда турнира в Монреале категории WTA-1000 обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Продолжавшаяся 2 часа 55 минут встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между Петрой Квитовой (Чехия) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Reuters Людмила Самсонова

Фото: Reuters

24-летняя Самсонова находится на 18-м месте рейтинга WTA, выиграла четыре турнира под эгидой ассоциации в одиночном разряде. 25-летняя Соболенко выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Канаде составляет почти $2,8 млн.

Мария Федотова