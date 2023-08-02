Организация Мизулиной попросила СКР проверить интервью Собчак с Паниным

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 2 августа сообщила, что юристы организации попросили Следственный комитет проверить интервью актера Алексея Панина (признан иностранным агентом) на You-Tube канале Ксении Собчак.

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«В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений»,— написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что юристы лиги считают возможным привлечь к ответственности и распространителя интервью. По словам госпожи Мизулиной, во время беседы был опубликован скриншот с высказыванием Алексея Панина о подрыве Крымского моста. В связи с этим высказыванием, отметила госпожа Мизулина, в отношении актера было возбуждено уголовное дело.

«Наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации»,— отметила она.

Алексей Панин — российский актер театра и кино. В 2020 году он переехал в Испанию. 3 мая 2023 года стало известно, что московское управление Следственного комитета возбудило в отношении актера уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма). 22 мая актер был объявлен в розыск.

Полина Мотызлевская