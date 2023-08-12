В Воронеже ФАС оспорила передачу двух убежищ стрелковому клубу

Арбитражный суд Воронежской области признал недействительным договор о передаче двух убежищ на «ответственное хранение» ООО «Воронежский стрелковый клуб». Такое решение было принято по иску регионального управления ФАС, сообщила антимонопольная служба. Уточняется, что договор был заключен между ООО, ГУ МЧС по Воронежской области и территориальным управлением Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Убежища передавались со всеми инженерными коммуникациями, «иными сетями и оборудованием», с приложением относящихся к ним документам. Однако договор был заключен без проведения торгов.

«Это привело к созданию дискриминационных условий доступа к осуществлению предпринимательской деятельности и ограничению возможности приобрести права на заключение договора на владение и пользование спорным имуществом»,— объяснили в УФАС причину обращения в суд.

В этом году теруправление Росимущества начало масштабную кампанию по истребованию «из незаконного владения» у нынешних собственников защитных сооружений гражданской обороны. С начала 2023 года было подано более десятка исков. В ряде случаев собственники не возражают против передачи убежищ и укрытий, но в некоторых разбирательствах апеллируют к пропуску истцом сроков исковой давности, а также отсутствию статуса защитного сооружения или к невозможности «идентифицировать объект».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте