Выручка завода «Фарфор Сысерти» в июле выросла на 40%

В июле выручка сысертского завода художественного фарфора «Фарфор Сысерти» выросла на 40% относительно средимесячных показателей, сообщила директор предприятия Наталья Жердева. Она отметила, что, несмотря на убыточность завода, предприятие способно покрывать свои расходы.

Госпожа Жердева руководит заводом с 11 мая. «Мы провели аудиторскую проверку и разработали план финансово-хозяйственной деятельности завода на ближайшие три года. План передан рабочей группе при губернаторе»,— рассказала она.

Керамическое производство в Сысерти существует с XVIII века. В 1960 году артель «Промкооператор» была преобразована в завод керамических изделий, позже он стал сысертским заводом художественного фарфора. Сейчас на его базе создан завод «Фарфор Сысерти», который производит посуду, сувениры, иконостасы. Принадлежит Екатеринбургской епархии и Корпорации развития Среднего Урала. Предприятие давно находится в убыточном состоянии, поэтому правительство Свердловской области выделяет ему средства на развитие. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2022 году составила 35,8 млн руб., убыток — 8 млн руб.

С апреля на площадке завода реализуется проект «Антихрупкость» креативного кластера «На заводе». Участники лаборатории — специалисты из разных регионов России. Осенью выйдет первый тираж фарфоровых кружек в стиле памятников конструктивизма Екатеринбурга, разработанный авторами лаборатории. Их создадут на заводе «Фарфор Сысерти», одна кружка будет стоить примерно 3 тыс. руб.

Ева Коршунова