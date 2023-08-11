КС признал законным аннулирование вида на жительство у сторонников экстремизма

Конституционный суд установил, что уполномоченные органы на законных основаниях могут отбирать вид на жительство у граждан, которые органы госбезопасности считают сторонниками террористической и экстремистской деятельности. Суд установил, что такая мера наказания соответствует совершенному правонарушению, сообщает РАПСИ.

Конституционный суд рассмотрел жалобу гражданки Украины Анны Васильевой. Органы МВД лишили ее вида на жительство в России из-за поступившей от ФСБ информации о том, что она создает угрозы безопасности государству — поддерживает террористическую и экстремистскую деятельность.

Сначала Анна Васильева оспорила решение МВД в нижестоящих инстанциях, которые признали наказание обоснованным. После этого она оспорила конституционность подпункта 2 п. 1 ст. 9 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», устанавливающий основания для аннулирования вида на жительство.

Конституционный суд отметил, что одно из оснований для лишения вида на жительство иностранца — финансирование, планирование и совершение террористических или экстремистских актов или поддержка такой деятельности «иными действиями».

В решении Конституционного суда говорится, что при определении наказания законодатель «связан конституционным принципом соразмерности и вытекающими из него требованиями адекватности и пропорциональности используемых правовых средств». В нем также отмечается, что законодатель принимает не чрезмерные, а необходимые ограничения, обусловленные «конституционно признаваемыми целями».

Конституционный суд счел, что Анне Васильевой стоило оспорить решение ФСБ, которая признала ее поддерживающей террористическую и экстремистскую деятельность. Таким образом, он признал законным лишение иностранцев вида на жительство в таких случаях.

Анастасия Ларина