В Самаре открылся первый магазин сети винотек SimpleWine

В Самаре открылся первый в Поволжье магазин сети винотек SimpleWine. Об этом сообщает пресс-служба Simple Group, одного из крупнейших импортеров алкогольной продукции в России.

«Поволжье — шестой регион страны, в котором открылась винотека SimpleWine: весной прошлого года компания открыла первые винотеки в Сочи, следом состоялись открытия в Екатеринбурге и Тюмени»,— говорится в сообщении.

В Самаре винотека открылась на ул. Самарской, 200А. Площадь магазина — 135 кв. м. Самарский магазин стал 90-й винотекой сети SimpleWine в России.

«Для удобства потребителей мы планируем открыть еще как минимум две винотеки в регионе. Уверен, что даже самый взыскательный ценитель сможет найти в наших винотеках для себя что-то интересное — в них представлен богатейший ассортимент со всего мира в разных ценовых сегментах»,— цитируются слова Александра Гольберга, управляющего директора SimpleWine.

Сабрина Самедова