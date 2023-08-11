Участком «Унисто-Петросталь» в Мурино заинтересовались власти

Комитет по строительству Ленобласти предложил администрации Всеволожского района выкупить участок обанкротившегося застройщика «Унисто-Петросталь» под строительство школы в Мурино, выставленный на торги в рамках процедуры банкротства. Площадь участка — 2,75 га, начальная цена торгов — 257,5 млн рублей. В местной администрации говорят, что по представлению прокуратуры муниципалитет не может участвовать в таких торгах, а эксперты рынка недвижимости сомневаются, что покупка земли может быть интересна частному инвестору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комитет по строительству Ленобласти предложил администрации Всеволожского района выкупить участок обанкротившегося застройщика «Унисто-Петросталь» под строительство школы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Комитет по строительству Ленобласти предложил администрации Всеволожского района выкупить участок обанкротившегося застройщика «Унисто-Петросталь» под строительство школы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прием заявок на участие в торгах по продаже участка во Всеволожском районе Ленобласти на землях САОЗТ «Ручьи» начался в начале недели. Речь идет об одном из участков ЗАО «Унисто» (входило в обанкротившуюся ГК «Унисто-Петросталь» Владимира Оксмана) площадью 27,5 тыс. кв. м и с разрешенным использованием под размещение учреждений начального и среднего образования. Торги на понижение назначены с начальной ценой 257,5 млн рублей, минимальная цена составляет 25,7 млн. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября.

«Комитет по строительству держит реализацию проектов социальных объектов в районах новостроек на особом контроле. После публикации объявления о начале торгов по продаже участка для школы на 550 мест в рамках банкротства компании "Унисто" комитет обратился в администрацию Всеволожского района с предложением рассмотреть возможность выкупа, так как это относится к полномочиям местного значения»,— рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе комитета по строительству Ленобласти.

Механизм финансирования возведения школы может быть определен по результатам торгов. Например, после приобретения земельного участка район может обратиться в правительство региона за субсидией. В случае покупки частным лицом правительство Ленобласти области может включить строительство школы в обязательства застройщика по программе «Соцобъекты в обмен на налоги», добавили в пресс-службе ведомства.

В администрации Всеволожского района в ответ на запрос редакции подтвердили обращение комстроя и сообщили, что прокуратура вынесла представление в адрес районных властей о запрете участия в подобных торгах. «Администрация может покупать объекты только в рамках 44-ФЗ»,— сказали в пресс-службе МО.

Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге обращает внимание, что рыночная цена этого участка равна кадастровой цене (примерно 271,6 млн рублей, согласно документации торгов.— «Ъ-СПб»). Эксперт считает, что у инвесторов нет никакого экономического интереса покупать этот участок, единственный смысл покупки — для исполнения социальных обязательств, которые есть у текущих застройщиков или появятся у будущих. «Соответственно, этот участок в конце концов найдет покупателя»,— говорит господин Дуванов.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин напоминает, что собственник участка, расположенного в границах населенного пункта, вправе изменить вид разрешенного использования на иной, указанный в градостроительном регламенте. «Так как участок уже выставлен на публичные торги, конкурсный управляющий, руководящий процедурой банкротства, вероятнее всего, не будет изменять вид разрешенного использования. Но такое решение может принять лицо, которое приобретет указанный земельный участок»,— предупреждает юрист. Господин Дуванов согласен, что построить что-то другое на участке возможно, но об этом можно будет говорить только при условии, что власти утвердят измененный проект.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», имущество ЗАО «Унисто» перешло к залоговому кредитору — ООО «Звезда», учредителем которого является Артем Бегун (см. «Ъ-СПб» от 31.07.2023). ГК «Унисто-Петросталь» занималась строительством жилья, производством стройматериалов, а также управляла офисными, торговыми и гостиничными объектами. В 2018 году застройщик сорвал сроки сдачи нескольких жилых комплексов и получил десятки исков от кредиторов. Президент «Унисто-Петросталь» Владимир Оксман и бывший гендиректор группы Арсений Васильев были обвинены в хищении средств дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино на сумму 2,8 млрд рублей и объявлены в международный розыск.

Артем Бегун сказал «Ъ-СПб», что пока в отношении участка под строительство школы областные власти не начали переговоры с его компанией.

Александра Тен