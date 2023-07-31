У «Унисто-Петросталь» настал звездный час

Подконтрольное бизнес-партнеру Ильи Трабера Артему Бегуну ООО «Звезда» стала собственником 7 га в Мурино. Компания оставила за собой залоговое имущество обанкротившейся ГК «Унисто-Петросталь», после того как не смогла продать его на торгах. Ранее «Звезде» аналогичным образом достались другие активы застройщика: стройкомбинат «Муринский» и отель Michur Inn в Ленобласти. При наличии дисконта земля может быть продана застройщикам жилья, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На момент приобретения участков у «Унисто-Петросталь» была возможность построить дома до 15–17 этажей, но при текущих нормативах возможная высота будет на 30% ниже

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ На момент приобретения участков у «Унисто-Петросталь» была возможность построить дома до 15–17 этажей, но при текущих нормативах возможная высота будет на 30% ниже

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Имущество ЗАО «Унисто» (структура обанкротившейся ГК «Унисто-Петросталь») перешло к залоговому кредитору — ООО «Звезда». Об этом стало известно из материалов федерального реестра сведений о банкротстве. В собственность «Звезды» за 203,4 млн рублей перешли около 7 га под строительство жилья в городе Мурино Ленинградской области. Кроме того, компания стала владельцем 1,5 тыс. кв. м коммерческих площадей в зданиях в Московском и Красносельском районах Петербурга. Перед этим объекты выставляли на торги одним лотом за 1,1 млрд и 1 млрд рублей, но желающих их приобрести не нашлось.

«Звезда» контролируется юристом Артемом Бегуном, которому принадлежат доли в ООО «Приморский УПК» и ООО «Росток», указано в «СПАРК-Интерфакс». В число совладельцев этих компаний входит Илья Трабер. «Приморский УПК» выступает инвестором строительства крупного портового комплекса в Приморске с грузооборотом 65 млн тонн в год, а «Росток» — основным акционером электросетевой компании ЛОЭСК. Господин Бегун не ответил на вопросы «Ъ-СПб».

ГК «Унисто-Петросталь» занималась строительством жилья, производством стройматериалов, а также управляла офисными, торговыми и гостиничными объектами. В ее портфель входило 1,5 млн кв. м недвижимости. В 2018 году застройщик сорвал сроки сдачи нескольких жилых комплексов и получил десятки исков от кредиторов. Сначала группа попыталась решить свои проблемы за счет распродажи активов, но затем инициировала банкротство ряда своих структур. Президент «Унисто-Петросталь» Владимир Оксман и бывший гендиректор группы Арсений Васильев были обвинены в хищении средств дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» на сумму 2,8 млрд рублей и объявлены в международный розыск.

В 2022 году «Звезда» выкупила долг ЗАО «Унисто» перед банком «Санкт-Петербург» на сумму 1,4 млрд рублей. Тогда же ей перешли права требования к другим структурам «Унисто-Петросталь» и Владимиру Оксману. Летом этого года «Звезда» оставила за собой производящий строительные материалы и конструкции комбинат «Муринский» и отель Michur Inn в Ленобласти после того, как не смогла продать их на торгах. Также компания является правопреемником банка «Санкт-Петербург» в рамках банкротства входивших в ГК «Унисто-Петросталь» ООО «Белые Ночи-Дезкон» и ООО «Охта-хаус». Этим структурам принадлежат торговый комплекс «Белые ночи» во Всеволожске и бизнес-центр «Охта-хаус» на Индустриальном проспекте.

У «Звезды» нет никаких ограничений в отношении оставленного за собой имущества, если была выплачена цена приобретения залога, поясняет старший юрист консалтинговой группы РКТ Диана Варданян. Сумма сделки определяется исходя из того, на какой стадии залоговый кредитор принял такое решение, уточняет эксперт. Залогодержатель воспользовался правом оставить имущество за собой на предпоследнем шаге, что, видимо, связано с опасением по поводу его приобретения третьим лицом по более низкой цене, рассуждает партнер ProLegals Елена Кравцова.

При оптовой продаже земли и коммерческих площадей сумма в 1 млрд рублей выглядит завышенной, считает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Цена не соответствует рыночной, соглашается руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. На момент приобретения участков у «Унисто-Петросталь» была возможность построить дома до 15–17 этажей, тогда как при текущих нормативах возможная высота будет на 30% ниже, объясняет он. Кроме того, интерес к торгам могло снизить включение в лот земли и коммерческой недвижимости, добавляет аналитик.

При наличии разрешения на строительство участки можно оценить в 750 млн рублей, без — в 500 млн рублей, оценивает господин Бойков. Площадки позволяет построить 50 тыс. кв. м жилья, полагает эксперт. На этой территории можно построить около 70–80 тыс. кв. м жилья, а суммарные инвестиции в проект составят не менее 7 млрд рублей, отмечает господин Дуванов. При условии снижения стоимости на 30–40% от заявленной земля в Мурино может быть интересна застройщикам, уверен он.

Константин Куркин