МИД заявил о желании полноценного участия в конвенции ЮНЕСКО по наследию

МИД РФ сообщил «Ъ», что Россия неукоснительно соблюдает обязательства в рамках Конвенции об охране Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Мы крайне ответственно подходим к выполнению решений комитета, тем более что в качестве его действующего члена Россия непосредственно участвует в обсуждении и принятии этих решений»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, ЮНЕСКО опубликовала проект решений, которые планируется принять на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия в сентябре 2023 года в Эр-Рияде. В организации рекомендуют включить объект «Вулканы Камчатки» в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. По мнению экологов, с которыми поговорил «Ъ», это чревато для России имиджевыми потерями. Минприроды на данный момент проводит «всестороннюю оценку опубликованных решений ЮНЕСКО». Однако в ведомстве уже предполагают, что на предстоящей сессии «от "коллективного Запада" будут звучать политически ориентированные обвинения в адрес России».

В МИДе «Ъ» подтвердили, что позиция России, которую российской делегации предстоит отстаивать на площадке комитета, пока что вырабатывается. «Российская Федерация неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции»,— замечают в ведомстве.

«Механизмы Конвенции доказали свою эффективность и востребованность. Бренд объекта Всемирного наследия не только помогает сохранять объекты, признанные общечеловеческим достоянием, но также имеет научно-просветительскую и социально-экономическую отдачу, например, в туристической отрасли,— уверены в МИДе.— Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включает 31 российский объект (еще 32 объекта находятся в предварительном перечне). Все это говорит о заинтересованности российских регионов и профильных федеральных ведомств (Минкультуры и Минприроды России) в полноценном участии нашей страны в Конвенции».

Сопредседатель «Экспертного совета по заповедному делу», бывший сотрудник Минприроды Всеволод Степаницкий рассказал в разговоре с «Ъ», что статус объекта Всемирного наследия «становится камнем преткновения на пути его вовлечения в хозяйственную эксплуатацию». Эколог считает, что «такие планы нередко демонстрируют коммерческие организации (и аффилированные с ними властные структуры), зачастую выдавая собственные интересы за интересы государства», и именно Конвенция об охране Всемирного наследия помогает охранять такие объекты. Господин Степаницкий также замечает, что «целый ряд российских законов устанавливает, что международные договоры подлежат добросовестному выполнению, а если международным установлены иные правила, чем предусмотрены отечественными законом, то применяются правила международного договора».

Полина Ячменникова, Анастасия Домбицкая