Илья Варламов оштрафован на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иностранным агентом) на 30 тыс. руб. за отсутствия маркировки иноагента. Он признан виновным по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В марте 2023 года Минюст внес Илью Варламова в реестр иноагентов. По версии ведомства, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». В июне суд отказал господину Варламову в снятии статуса иноагента.

Илья Варламов — российский оппозиционный блогер. В 2022 году он выступил против ввода российских войск на Украину и уехал из России.

Олеся Павленко