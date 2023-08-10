Петербургским предприятиям возместят 80% затрат на транспортировку продукции

Компаниям Санкт-Петербурга предоставят компенсацию 80% затрат, связанных с транспортировкой продукции. Общий объем выделенных субсидий на эти цели в 2023 году составил 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Субсидии планируют выделить на транспортировку сельскохозяйственной, продовольственной и несырьевой неэнергетической продукции.

Возмещаться будут затраты на перевозку продукции, транспортно-экспедиционные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, складские услуги и страхование груза. Налог на добавленную стоимость, неустойка (штраф, пени) и убытки возмещению не подлежат.

Отмечается, что в 2023 году заявления на предоставление субсидий будут приниматься через личный кабинет организаций-заявителей на сайте СанктПетербургского ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лесозаготовителям предложили оплатить логистику при использовании портов Северо-Запада.

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