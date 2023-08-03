Лесозаготовителям предложили оплатить логистику при использовании портов Северо-Запада

Правительство России утвердило меры поддержки лесопромышленного бизнеса, работающего на экспорт. Если грузы будут проходить через морские порты на Балтике, в том числе порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, государство покроет до 80% затрат (до 50% от объема поставок). Соответствующее постановление опубликовано на портале «Официальное опубликование правовых актов».

Механизм дотаций на транспортировку был утвержден еще в 2017 году, но с тех пор корректировался. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку на конкурс, который стартует 7 августа. Оператор — Российский экспортный центр (входит в группу госкорпорации ВЭБ.РФ).

47news опросило представителей ЛПК, поможет ли им эта субсидия. Представитель лужского деревообрабатывающего предприятия рассказал журналистам, что в существующих условиях с учетом закрывшегося европейского рынка разумнее развивать внутреннее потребление, чем ориентироваться на Китай.

«Как правило, мы отгружали балансы (древесина диаметром до 10 сантиметров для производства бумаги) в Финляндию автотранспортом или железной дрогой. Пиловочник в редких случаях уходил теплоходами. Через Усть-Лугу — «Фактор» или Ломоносов — «Балтимор». Через Сайменский канал в центр Суоми, а там уже финны его развозили. Также морем уходила щепа в Германию и Данию»,— рассказал он.

В свою очередь, один из стивидоров, раньше работавший с лесом, рассказал, что сейчас лес это неэффективный груз.

«Есть ряд запретов и ограничений, и есть традиционный рынок сбыта, который формируют недружественные страны. Вот и всё»,— сообщил один из стивидоров.

Стоит отметить, что морской транспорт для леса Ленинградской области не основной. Большая часть продукции ЛПК перевозится по суше, на автомобильном и железнодорожном транспорте. Лес на экспорт в 2023 году переваливали только два петербургских терминала. Основной объем — 81,5 тысяч тонн — у «Морского порта “Санкт-Петербург”». Еще немного — 4 тысячи тонн — отправил «Терминал Святого Петра». В Ленобласти главным портом для перевалки леса был «Лесной терминал “Фактор”» в Усть-Луге, там перевалка леса прекратилась. В Калининграде (на «Цепрусе» и в «Калининградском морском торговом порту») ситуация такая же. Итоги неутешительные: в российских портах Балтийского бассейна за полгода 2023 года было перевалено 85,5 тыс. тонн леса, когда за аналогичный период 2022 года — 290,3 тыс тонн.

Основным и традиционным рынком сбыта для леса Ленобласти была Европа, и после начала СВО в феврале 2022 года он закрылся. В итоге заготовка леса упала на 31,5% — до 3,7 млн кубометров.