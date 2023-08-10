Эксперты объяснили резкий рост акций НМТП переориентацией рынка на Восток

Резкий рост акций Новороссийского морского торгового порта, зафиксированный на Мосбирже 7 августа, связан с переориентацией рынка на Восток. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «НМТП» Фото: Telegram-канал «НМТП»

По данным эксперта, с начала текущего года акции компании прибавили в стоимости 238% с начала текущего года. В период с 1 по 9 августа отмечен рост на 48%.

«Так как данная динамика не объясняется корпоративными новостями, она скорее носит спекулятивный характер. По данным Мосбиржи за 31 июля 2023 года, доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями составила 82%. Это накладывает свой отпечаток на российский фондовый рынок, на котором в этом году участились "прострелы" в отдельных бумагах»,— отметил господин Соловых.

Схожие изменения показали ценные бумаги Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). С начала года акции предприятия выросли на 237%, в начале августа — на 12%. Сергей Соловых отмечает, что в обоих случаях всплеск интереса к ценным бумагам обеих компаний пришелся на начало текущего месяца. При этом в НМТП не было значимых корпоративных событий, в то время как ДВМП объявило о совместном проекте с РЖД по увеличению пропускной способности порта Владивостока.

Московская биржа провела дискретный аукцион (специальный режим торгов, который вводится в случае резких колебаний) по акциям НМТП 7 августа из-за их резкого роста на 27%. Стоимость ценных бумаг составила 16,08 руб. за акцию.

Анастасия Донскова

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