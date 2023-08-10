В Ейске запустили первые зарядные станции для электромобилей

В Ейске открыли первые зарядные станции для электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ейского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ейского района Фото: пресс-служба администрации Ейского района

«Зарядки для электротранспорта расположены в Ейске на углу улиц Янышева и Свердлова и поселке Широчанка, улица Набережная, 2»,— говорится в сообщении.

Каждая станция оснащена коннекторами CHAdeMO, CCS и GBT. Полная зарядка электромобиля происходит на установленных ЭЗС за 40 минут, уточнили в администрации муниципалитета.

Как ранее сообщили в АО «НЭСК», компания направит 183,5 млн руб. на поставку зарядных электростанций в Краснодарском крае.

Анастасия Донскова

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