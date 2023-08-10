Телеканал «Москва 24» проведет музыкальный фестиваль «Солома» в Саду «Эрмитаж»

12 августа в Саду «Эрмитаж» при поддержке телеканала «Москва 24» и мобильного оператора Tele2 пройдет музыкальный фестиваль «Солома». На мероприятии выступят молодые музыканты и ди-джеи. В рамках фестиваля также пройдут экскурсии по «Эрмитажу» и квизы.

На фестивале будут представлены три музыкальные площадки: главная сцена «Ракушка» и акустические сцены «Гостиная» и «Беседка». Среди музыкантов — исполнители различных жанров: фанка, джаза, R&B, а также этники и хип-хопа.

Кроме того, организаторы «Соломы» подготовили экскурсии по Саду «Эрмитаж», сессии по хатха-йоге и ряд мастер-классов. Гости фестиваля, в частности, смогут расписать вещи из хлопка, кожи и шелка, сделать украшение, а также написать свою песню. В рамках «Соломы» запланирован квиз, во время которого гости смогут решить задачи на на логику и эрудицию.