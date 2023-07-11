Автотрассы берут в сеть

Госдума намерена объединить 136 тыс. км наиболее важных для экономики дорог федерального и регионального значения (9% всей дорожной сети) в «опорную сеть автодорог». Такой термин впервые появляется в законодательстве — в среду парламент примет соответствующие поправки. Новации позволят закладывать бюджетные расходы на ремонт и содержание входящих в опорную сеть автотрасс по нормативам, которые сегодня действуют только для «федералок», поясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Госдума во вторник приняла во втором чтении изменения в устав автомобильного транспорта, разработанные Минтрансом вместе с изменениями в КоАП (их планируется рассмотреть отдельно). Оба законопроекта, рассказывал “Ъ” ранее, наделяют субъекты федерации правом устанавливать штрафы за бесплатный проезд по региональным платным дорогам, таким как Московский скоростной диаметр, мост через Каму в Удмуртии и т. д. Сейчас на всех платных автотрассах, включая федеральные ЦКАД, М-11, М-12, действует единый размер штрафов — 1,5 тыс. руб. для легковых автомобилей,— сборы от которых идут в федеральный бюджет. Минтранс, подготовивший поправки, считает, что справедливее направлять часть штрафных денег от региональных проектов в местные бюджеты. Размер санкций субъекты РФ закрепят в своих законах, но не выше действующей «федеральной» планки в размере 1,5 тыс. руб., заявляли в Минтрансе.

К редакции второго чтения законопроекта появились новые поправки. Комитет по транспорту предложил внести изменения в закон об автодорогах по теме, напрямую не связанной с первоначальной тематикой.

Впервые в законодательстве будет закреплен термин «опорная сеть автодорог» — «совокупность автомобильных дорог, обеспечивающая бесперебойное движение транспортных средств, транспортную связанность территории РФ, единство ее экономического пространства».

Данный термин был введен в публичный оборот чиновниками еще в 2021 году. В опорную сеть Росавтодор объединил 136 тыс. км федеральных и региональных дорог, включая проектируемые участки, играющих самое важное для развития экономики страны значение,— это 9% протяженности вообще всех дорог России. В июне 2022 года Владимир Путин поручил за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети. Вошедшие в нее объекты впоследствии вошли в правительственный план дорожной деятельности до 2027 года с финансированием в объеме 13 трлн руб. Однако юридически сам термин нигде расшифрован не был.

В опорную сеть, согласно принимаемым поправкам, войдут:

все «федералки»;

региональные трассы, соединяющие Москву со столицами других субъектов;

столицы регионов между собой;

столицы регионов с городами численностью населения более 100 тыс. человек;

имеющие интенсивность движения более 10 тыс. автомобилей в сутки;

обеспечивающие подъезд к пунктам пропуска через госграницу;

иные автодороги, соответствующие критериям, которые определит правительство РФ.

Межмуниципальные дороги в нее тоже могут войти, следует из поправок.

Поправки, предполагает научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин, дают юридическое основание для Белого дома обеспечить финансированием все автодороги опорной сети. Действующее постановление правительства №658 регулирует нормативы финансовых затрат на капремонт, ремонт и содержание дорог с учетом их категории, региона и уровня инфляции, однако касается только «федералок». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил версию Михаила Блинкина: ко всем дорогам опорной сети впоследствии будут предъявляться единые правила по уровню содержания, это будет подкреплено соответствующим финансированием.

«Изменения, безусловно, окажут влияние и на общие подходы к финансированию дорожных работ,— заявили и в Росавтодоре.— Речь идет о приоритизации мероприятий по приведению самых востребованных автомобильных дорог опорной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние». «Если правила финансирования будут распространяться на всю опорную сеть, то это большой шаг вперед,— говорит Михаил Блинкин.— Однако вероятность того, что Минфин согласится заложить эти траты в бюджете, сейчас крайне низка, поскольку экономят на всем».

Иван Буранов