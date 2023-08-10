Десять временных запретов применил Ростехнадзор на шахтах Кузбасса за неделю

Девять протоколов о временном запрете деятельности составило Сибирское управление Ростехнадзора на шахтах Кузбасса с 3 по 9 августа 2023 года, сообщает официальный представитель Ростехнадзора РФ Андрей Виль. Самые продолжительные — на 90 суток —были введены на шахтах «Распадская» одноименного ПАО (за нарушения крепления горной выработки при проведении транспортного уклона), на шахте «Березовская» АО «УК «Северный Кузбасс» (за несоблюдение требований промышленной безопасности в части проветривания горной выработки и др. при проведении промежуточного квершлага) и на шахте им. В.И. Ленина ПАО «Южный Кузбасс» (за не обеспечение автоматического запуска резервного вентилятора главного проветривания на проведение всех горных работ кроме жизнеобеспечения). На «Распадской» работы были возобновлены досрочно 8 августа после пяти суток остановки.

Кроме того, на пять суток судом приостановлены работы в ООО «Шахта Сибирская», где было допущено травмирование работника, и на шесть суток — эксплуатацию ленточного конвейера в путевом стволе шахты им Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс».

5, 7 и 8 августа Ростехнадзор приостановил проведение и крепление конвейерного наклонного ствола ООО «Шахтоуправление Карагайлинское», где было допущено травмирование работника со смертельным исходом, проведение вентиляционного штрека на ствол № 1 шахты им. С.М. Кирова «СУЭК-Кузбасс» за превышение допустимой концентрации метана, несоблюдение паспорта крепления горной выработки, эксплуатацию проходческого комбайна с неисправной системой пылеподавления, а также работы по проведению вентиляционного ходка на шахтоучастке «Октябрьский АО «Угольная компания «Сила Сибири» за превышение допустимой концентрации метана, нарушение в работе системы аэрогазового контроля, крепления горной выработки и др.

Вчера инспекторы ведомства приостановили выемку угля из лавы № 824 ООО «Шахта «Листвяжная» за нарушение в работе системы аэрогазового контроля.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово