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Коммерсантъ FM
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Башкирия отправит на СВО еще один добровольческий батальон

Башкирия сформирует для отправки в зону СВО еще один именной батальон добровольцев имени Салавата Юлаева. Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале батальона, сообщил советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ Артур Юмагужин. В октябре 2022 года он стал инициатором создания первого батальона имени Салавата Юлаева.

Как сообщил господин Юмагужин, решение о наборе добровольцев принято по просьбам жителей Башкирии, которые хотят попасть на военную службу. До сих пор командование не могло принять в батальон всех желающих из-за ограничений, предусмотренных в штатном расписании.

Общественный штаб создаваемого формирования пересмотрел требования к возрасту военнослужащих — заключить контракт смогут мужчины до 55 лет, имеющие хорошую физическую форму.

Ранее в Башкирии сформировали семь именных батальонов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Наталья Балыкова, Уфа

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